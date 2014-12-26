Оказание услуг по: - определению классов опасности отходов по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления»; - утверждению определенных классов опасности отходов по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401783185 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по: - определению классов опасности отходов по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления»; - утверждению определенных классов опасности отходов по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры ТЗД

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ Юридический адрес 350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198, Почтовый адрес 350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198 Контактный телефон +7 861 220-29-80 Факс +7 861 220-29-80 Адрес электронной почты m.zaporozhec@krasnodarvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Запорожец Михаил Эдуардович Место рассмотрения предложений Краснодар Закупки и тендеры Краснодарский Край Закупки и тендеры Услуги в области творчества, искусства и развлечений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru