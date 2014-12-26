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Номер извещения
31401783185
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по: - определению классов опасности отходов по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления»; - утверждению определенных классов опасности отходов по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.12.2014 18:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 220-29-80
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
m.zaporozhec@krasnodarvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Запорожец Михаил Эдуардович
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Оказание услуг по: - определению классов опасности отходов по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления»; - утверждению определенных классов опасности отходов по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.12.2014 09:00 GMT +326.12.2014 09:0026.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401783185Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по: - определению классов опасности отходов по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления»; - утверждению определенных классов опасности отходов по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
26.12.2014 09:0026.12.2014 09:0026.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401783185Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по: - определению классов опасности отходов по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления»; - утверждению определенных классов опасности отходов по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Краснодар
Подведение итогов не позднее
30.12.2014 14:0030.12.2014 14:0030.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401783185Подведение итогов не позднее Оказание услуг по: - определению классов опасности отходов по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления»; - утверждению определенных классов опасности отходов по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Краснодар
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.12.201430.12.2014 14:0030.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401783185Подведение итогов не позднее Оказание услуг по: - определению классов опасности отходов по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления»; - утверждению определенных классов опасности отходов по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Краснодар
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по: - определению классов опасности отходов по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления»; - утверждению определенных классов опасности отходов по степени воздействия на среду обитания и здоровье человека в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
Начальная цена
108 560,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ТЗДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Отсутствуют
90
Документация лота
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