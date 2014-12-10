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    Главная / Торги / Транспортно-экспедиционные услуги по маршруту г. Екатеринбург – Франция

    Транспортно-экспедиционные услуги по маршруту г. Екатеринбург – Франция

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2014 14:0010.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412149Дата и время окончания срока приема заявок ТЭУ РФ, г. Екатеринбург – Франция, 57705, Hayange CedexУсловия поставки: DDP Hayange 57 France, 164 Rue Marechal Foch 57705 HayangeЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412149

    Уникальный номер закупки

    114

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Транспортно-экспедиционные услуги по маршруту г. Екатеринбург – Франция

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.12.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-15-09

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    G.Yaroslavtseva@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярославцева Гузелия Хикматовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги транспортные вспомогательные прочие

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    ТЭУ РФ, г. Екатеринбург – Франция, 57705, Hayange CedexУсловия поставки: DDP Hayange 57 France, 164 Rue Marechal Foch 57705 Hayange

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2014 14:00 GMT +310.12.2014 14:0010.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412149Дата и время окончания срока приема заявок ТЭУ РФ, г. Екатеринбург – Франция, 57705, Hayange CedexУсловия поставки: DDP Hayange 57 France, 164 Rue Marechal Foch 57705 HayangeЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2014 14:0010.12.2014 14:0010.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412149Дата и время вскрытия заявок ТЭУ РФ, г. Екатеринбург – Франция, 57705, Hayange CedexУсловия поставки: DDP Hayange 57 France, 164 Rue Marechal Foch 57705 HayangeЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.201417.12.2014 21:0017.12.2014 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412149Подведение итогов не позднее ТЭУ РФ, г. Екатеринбург – Франция, 57705, Hayange CedexУсловия поставки: DDP Hayange 57 France, 164 Rue Marechal Foch 57705 HayangeЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТЭУ РФ, г. Екатеринбург – Франция, 57705, Hayange CedexУсловия поставки: DDP Hayange 57 France, 164 Rue Marechal Foch 57705 Hayange

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Вес груза (брутто/нетто) 30 712/29 080 кг. Количество грузовых мест 4(четыре) Упаковка – ящик, габариты: 518х104х114 см. вес одно места: 7678/7270кг.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    DDP Hayange 57 France, 164 Rue Marechal Foch 57705 HayangeРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится в течение 30 дней с даты подписания акта выполненных работ/услуг.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    63.40

    Организация перевозок грузов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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