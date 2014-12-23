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Номер извещения
ГП412138
Уникальный номер закупки
594
Наименование закупки
594/2014 Выполнение работ по профессиональной комплексной уборке АВК, грузового терминала и административных зданий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.12.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 264-78-97
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гарипова Лариса Ирековна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
594/2014 Выполнение работ по профессиональной комплексной уборке АВК, грузового терминала и административных зданий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2014 09:00 GMT +323.12.2014 09:0023.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412138Дата и время окончания срока приема заявок 594/2014 Выполнение работ по профессиональной комплексной уборке АВК, грузового терминала и административных зданийЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2014 09:0023.12.2014 09:0023.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412138Дата и время вскрытия заявок 594/2014 Выполнение работ по профессиональной комплексной уборке АВК, грузового терминала и административных зданийЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
27.01.2015 14:0027.01.2015 14:0027.01.2015 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412138Подведение итогов не позднее 594/2014 Выполнение работ по профессиональной комплексной уборке АВК, грузового терминала и административных зданийЕкатеринбург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
594/2014 Выполнение работ по профессиональной комплексной уборке АВК, грузового терминала и административных зданий
Начальная цена
24 615 602,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
АВК - 35 739,98 м2 ЗПК в АВК- 1 071,9 м2 Грузовой терминала - 4 816 м2- Административные здания - 12 157,9 м2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
443901, г. Самара, аэропорт «Самара»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
Отсутствуют
74.70
Документация лота
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