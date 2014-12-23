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    Главная / Торги / 594/2014 Выполнение работ по профессиональной комплексной уборке АВК, грузового терминала и административных зданий

    594/2014 Выполнение работ по профессиональной комплексной уборке АВК, грузового терминала и административных зданий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2014 09:0023.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412138Дата и время окончания срока приема заявок 594/2014 Выполнение работ по профессиональной комплексной уборке АВК, грузового терминала и административных зданийЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412138

    Уникальный номер закупки

    594

    Номер закупки

    Наименование закупки

    594/2014 Выполнение работ по профессиональной комплексной уборке АВК, грузового терминала и административных зданий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.12.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Решение о продлении

    Решение о внесении изменений

    Соглашение об обеспечительном платеже v3

    Документация о закупке 594-ЗПЭ v3

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Управляющая компания Аэропорты Регионов
    Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов

    Юридический адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26

    Почтовый адрес

    620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6

    Контактный телефон

    +7 343 264-78-97

    Факс

    +7 343 345-36-25

    Адрес электронной почты

    zakupki@ar-management.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гарипова Лариса Ирековна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по чистке и уборке зданий и промышленной уборке прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    594/2014 Выполнение работ по профессиональной комплексной уборке АВК, грузового терминала и административных зданий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2014 09:00 GMT +323.12.2014 09:0023.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412138Дата и время окончания срока приема заявок 594/2014 Выполнение работ по профессиональной комплексной уборке АВК, грузового терминала и административных зданийЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2014 09:0023.12.2014 09:0023.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412138Дата и время вскрытия заявок 594/2014 Выполнение работ по профессиональной комплексной уборке АВК, грузового терминала и административных зданийЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    27.01.2015 14:0027.01.2015 14:0027.01.2015 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412138Подведение итогов не позднее 594/2014 Выполнение работ по профессиональной комплексной уборке АВК, грузового терминала и административных зданийЕкатеринбург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    27.01.201527.01.2015 14:0027.01.2015 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412138Подведение итогов не позднее 594/2014 Выполнение работ по профессиональной комплексной уборке АВК, грузового терминала и административных зданийЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    594/2014 Выполнение работ по профессиональной комплексной уборке АВК, грузового терминала и административных зданий

    Начальная цена

    24 615 602,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    АВК - 35 739,98 м2 ЗПК в АВК- 1 071,9 м2 Грузовой терминала - 4 816 м2- Административные здания - 12 157,9 м2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    443901, г. Самара, аэропорт «Самара»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет. Ежемесячный платеж 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором оказаны услуги.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика


    Все закупки и тендеры

    Адрес местонахождения

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.70

    Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств

    Документация лота

    Решение о внесении изменений

    29.09.2016

    Соглашение об обеспечительном платеже v3

    29.09.2016

    Документация о закупке 594-ЗПЭ v3

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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