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    Главная / Торги / Начало ведения работ по ш.Инаглинская

    Начало ведения работ по ш.Инаглинская

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.07.2018 12:0018.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП807711Дата и время окончания срока приема заявок Котельное оборудованиеМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП807711

    Уникальный номер закупки

    19188

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Начало ведения работ по ш.Инаглинская

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.07.2018 03:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос КП 19188

    Документы для предоставления

    Рамочный договор

    Карточка предприятия

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-90

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    olkhovojj@nerungriugol.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ольховой Андрей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование

    Список лотов

    Лот 1

    Котельное оборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.07.2018 12:00 GMT +318.07.2018 12:0018.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП807711Дата и время окончания срока приема заявок Котельное оборудованиеМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    18.07.2018 12:0018.07.2018 12:0018.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП807711Дата и время вскрытия заявок Котельное оборудованиеМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2018 12:0031.07.2018 12:0031.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП807711Подведение итогов не позднее Котельное оборудованиеМосква

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 12:0031.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП807711Подведение итогов не позднее Котельное оборудованиеМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Котельное оборудование

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Запросу КП 19188

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    До транспортной компании г. НерюнгриРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительнее отсрочка платежа/DDP г. Нерюнгри
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    25.30.12.113

    Оборудование котельное

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф автоматического управления силовой {котлом}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Шкаф автоматического управления силовой {механизмами}"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Насос КМ100-80-160 с эл. дв. 15 кВт, 3000 об./мин"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Насосный агрегат КМ65-50-160-т с двиг.АИР100L2 5.5/3000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Электродвигатель 4АМ112 М6 У3, 960 об/мин 3,0 кВт 220/380В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Редуктор хода 5Ч-125-25-52-11-12 У1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Полумуфта редуктора хода 5Ч-125-25-52-11-12 У1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Планка шурующая топки ТШПм-1,45 МВт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Дымосос ДН-9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Колесо рабочее ДН-9 (правое)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Втулка планки шурующей топки ТШПм-1,45 МВт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Редуктор хода 5Ч-125-25-52-11-12 У1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Каретка КТ 248 AMI01.09"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Манометр ДМ2005ф 150мм 16 кгс\см кв 1,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Манометр ДМ 05-МП-3У 1,6МПа Дк100 М20х1,5 кл 1,5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Котел КВСм-1,25 "ВК-З" {без топки}"

    Кол-во: 1

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