www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП807711
Уникальный номер закупки
19188
Наименование закупки
Начало ведения работ по ш.Инаглинская
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.07.2018 03:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-90
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
olkhovojj@nerungriugol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ольховой Андрей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование, котельное оборудование
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Котельное оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.07.2018 12:00 GMT +318.07.2018 12:0018.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП807711Дата и время окончания срока приема заявок Котельное оборудованиеМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.07.2018 12:0018.07.2018 12:0018.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП807711Дата и время вскрытия заявок Котельное оборудованиеМосква
Подведение итогов не позднее
31.07.2018 12:0031.07.2018 12:0031.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП807711Подведение итогов не позднее Котельное оборудованиеМосква
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Котельное оборудование
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Запросу КП 19188
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
До транспортной компании г. НерюнгриРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
25.30.12.113
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1