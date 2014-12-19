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    Главная / Торги / Открытый запрос цен №281-ЗД/021214-ОЗЦ на право заключения договора на поставку автомобиля Mitsubishi Pajero Sport для собственных нужд ЭНЕКС (ОАО).

    Открытый запрос цен №281-ЗД/021214-ОЗЦ на право заключения договора на поставку автомобиля Mitsubishi Pajero Sport для собственных нужд ЭНЕКС (ОАО).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.12.2014 12:0019.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412137Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос цен №281-ЗД/021214-ОЗЦ на право заключения договора на поставку автомобиля Mitsubishi Pajero Sport для собственных нужд ЭНЕКС (ОАО).КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412137

    Уникальный номер закупки

    281-ЗД/021214-ОЗЦ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос цен №281-ЗД/021214-ОЗЦ на право заключения договора на поставку автомобиля Mitsubishi Pajero Sport для собственных нужд ЭНЕКС (ОАО).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.12.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    281-ЗД/021214-ОЗЦ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЭНЕКС (Открытое акционерное общество)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Юридический адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Почтовый адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Контактный телефон

    +7 861 234-50-31

    Факс

    +7 861 234-05-25

    Адрес электронной почты

    gorobets-TS@scpe.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цоллан Анатолий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Открытый запрос цен №281-ЗД/021214-ОЗЦ на право заключения договора на поставку автомобиля Mitsubishi Pajero Sport для собственных нужд ЭНЕКС (ОАО).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.12.2014 12:00 GMT +319.12.2014 12:0019.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412137Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос цен №281-ЗД/021214-ОЗЦ на право заключения договора на поставку автомобиля Mitsubishi Pajero Sport для собственных нужд ЭНЕКС (ОАО).Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    19.12.2014 15:0019.12.2014 15:0019.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412137Дата и время вскрытия заявок Открытый запрос цен №281-ЗД/021214-ОЗЦ на право заключения договора на поставку автомобиля Mitsubishi Pajero Sport для собственных нужд ЭНЕКС (ОАО).Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.12.201426.12.2014 12:0026.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412137Подведение итогов не позднее Открытый запрос цен №281-ЗД/021214-ОЗЦ на право заключения договора на поставку автомобиля Mitsubishi Pajero Sport для собственных нужд ЭНЕКС (ОАО).Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый запрос цен №281-ЗД/021214-ОЗЦ на право заключения договора на поставку автомобиля Mitsubishi Pajero Sport для собственных нужд ЭНЕКС (ОАО).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка автомобиля "

    Кол-во: 1

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