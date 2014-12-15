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    Запрос предложений на поставку фитингов (заказ 103-258)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412135Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку фитингов (заказ 103-258)БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412135

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку фитингов (заказ 103-258)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.12.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    заявка

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    prudova@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прудова Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Оборудование для металлургии

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на поставку фитингов (заказ 103-258)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2014 10:00 GMT +315.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412135Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку фитингов (заказ 103-258)Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2014 10:0015.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412135Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку фитингов (заказ 103-258)Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2014 11:0029.12.2014 11:0029.12.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412135Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку фитингов (заказ 103-258)Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.201429.12.2014 11:0029.12.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412135Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку фитингов (заказ 103-258)Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на поставку фитингов (заказ 103-258)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    16 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    склад ОАО "Криогенмаш"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата после поставки\доставка на склад ОАО "Криогенмаш"
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.51

    Производство машин и оборудования для металлургии

    Документация лота

    заявка

    27.12.2016

    извещение

    27.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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