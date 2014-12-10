www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП412131
Уникальный номер закупки
3
Наименование закупки
ИЯ РОСС 308
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.12.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 910 330-57-49
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
A.M.Goncharov@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гончаров Артур Михайлович
Место рассмотрения предложений
Брянск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ИЯ РОСС 308 в количестве 111600 штук с отгрузкой 29-30.12.2014
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2014 10:00 GMT +310.12.2014 10:0010.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412131Дата и время окончания срока приема заявок ИЯ РОСС 308 в количестве 111600 штук с отгрузкой 29-30.12.2014 Брянск
Дата и время вскрытия заявок
10.12.2014 10:0010.12.2014 10:0010.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412131Дата и время вскрытия заявок ИЯ РОСС 308 в количестве 111600 штук с отгрузкой 29-30.12.2014 Брянск
Подведение итогов не позднее
10.12.2014 15:0010.12.2014 15:0010.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412131Подведение итогов не позднее ИЯ РОСС 308 в количестве 111600 штук с отгрузкой 29-30.12.2014 Брянск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ИЯ РОСС 308 в количестве 111600 штук с отгрузкой 29-30.12.2014
Начальная цена
2 246 508,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
111600 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
отгрузка Брянская область, Трубчевский район, близ н.п. ГорошковоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Брянский бройлер
Все закупки и тендеры Брянский бройлер
Адрес местонахождения
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Отсутствуют
51.33.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 111600
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.