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Номер извещения
31401779054
Уникальный номер закупки
УЗК-14/112
Наименование закупки
Поставка автомобиля HYUNDAI SantaFe для нужд филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КБТХМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.12.2014 12:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
Почтовый адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Контактный телефон
+7 499 785-33-93
Факс
+7 499 912-84-21
Адрес электронной почты
osa411@kbthm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Разумова Ольга Алексеевна
Место рассмотрения предложений
г.Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобиля HYUNDAI SantaFe для нужд филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КБТХМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2014 11:00 GMT +316.12.2014 11:0016.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401779054Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля HYUNDAI SantaFe для нужд филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КБТХМг.Москва
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2014 11:0016.12.2014 11:0016.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401779054Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля HYUNDAI SantaFe для нужд филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КБТХМг.Москва
Подведение итогов не позднее
18.12.2014 11:0018.12.2014 11:0018.12.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401779054Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля HYUNDAI SantaFe для нужд филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КБТХМг.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля HYUNDAI SantaFe для нужд филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КБТХМ
Начальная цена
1 560 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тех.заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
105187, г. Москва, ул. Кирпичная, д. 32Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Отсутствуют
50.10
Документация лота
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