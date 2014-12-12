www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП412128
Уникальный номер закупки
562/530-25
Наименование закупки
Поставка листового проката в декабре 2014, 16х2000х8000 ГОСТ 5520-79, 09Г2С в количестве 260тн, согласно требований прилагаемой заявки №562/7942 от 03.12.2014г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.12.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-05-25
Факс
{}
Адрес электронной почты
Anna.Shmarykina@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Шмарыкина Анна Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка листового проката в декабре 2014, 16х2000х8000 ГОСТ 5520-79, 09Г2С в количестве 260тн, согласно требований прилагаемой заявки №562/7942 от 03.12.2014г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.12.2014 06:30 GMT +312.12.2014 06:3012.12.2014 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412128Дата и время окончания срока приема заявок Поставка листового проката в декабре 2014, 16х2000х8000 ГОСТ 5520-79, 09Г2С в количестве 260тн, согласно требований прилагаемой заявки №562/7942 от 03.12.2014г. Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
12.12.2014 06:3012.12.2014 06:3012.12.2014 06:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412128Дата и время вскрытия заявок Поставка листового проката в декабре 2014, 16х2000х8000 ГОСТ 5520-79, 09Г2С в количестве 260тн, согласно требований прилагаемой заявки №562/7942 от 03.12.2014г. Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
12.12.2014 09:0012.12.2014 09:0012.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412128Подведение итогов не позднее Поставка листового проката в декабре 2014, 16х2000х8000 ГОСТ 5520-79, 09Г2С в количестве 260тн, согласно требований прилагаемой заявки №562/7942 от 03.12.2014г. Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.12.201412.12.2014 09:0012.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412128Подведение итогов не позднее Поставка листового проката в декабре 2014, 16х2000х8000 ГОСТ 5520-79, 09Г2С в количестве 260тн, согласно требований прилагаемой заявки №562/7942 от 03.12.2014г. Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка листового проката в декабре 2014, 16х2000х8000 ГОСТ 5520-79, 09Г2С в количестве 260тн, согласно требований прилагаемой заявки №562/7942 от 03.12.2014г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка листового проката в декабре 2014, 16х2000х8000 ГОСТ 5520-79, 09Г2С в количестве 260тн, согласно требований прилагаемой заявки №562/7942 от 03.12.2014г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 260000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.