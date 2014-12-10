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    Главная / Торги / Закупка насосного оборудования

    Закупка насосного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2014 13:3010.12.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412126Дата и время окончания срока приема заявок Насосное оборудованиеМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412126

    Уникальный номер закупки

    220

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка насосного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.12.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    форма коммерческого предложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 599-47-18

    Факс

    +7 495 604-42-44

    Адрес электронной почты

    Natalia.S@uptk.tinso.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сергеева Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Насосное оборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2014 13:30 GMT +310.12.2014 13:3010.12.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412126Дата и время окончания срока приема заявок Насосное оборудованиеМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2014 13:3010.12.2014 13:3010.12.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412126Дата и время вскрытия заявок Насосное оборудованиеМосква

    Подведение итогов не позднее

    15.12.2014 16:3015.12.2014 16:3015.12.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412126Подведение итогов не позднее Насосное оборудованиеМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.201415.12.2014 16:3015.12.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412126Подведение итогов не позднее Насосное оборудованиеМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Насосное оборудование

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Год выпуска продукции не ранее 2014г. Страна производитель РФ. Наличие паспорта и/или руководства по эксплуатации,,сертификата качества. Срок поставки продукции - декабрь 2014г. - январь 2015 г. Доставка силами Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Закупка является неделимой. Участник может заявиться только на весь объем закупаемой продукции.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По месту нахождения Заказчика - Московская обл., г. Одинцово, ул.Западная д. 21, стр. 39Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа не менее 20 банковских дней с момента поставки продукции
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Трансинжстрой
    Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    G

    ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "насос винтовой 1В 20/10-16/10 с элекродвигателем в сборе 11 кВт, 1500 об/мин, общепром. (предпочтительно завод им. Гаджиева)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "насос вибрационный Ручеек 220В (длина кабеля 10 м)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "насос Гном 100-25 (380В)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "насос циркуляционный UPS 32-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "обойма резиновая к насосу 1В20/10-16/10, 468.292.854"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "насос консольный К 100-80-160 с эл.двигателем в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "насос Гном 10-10 (220В)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "насос Гном 10-10Т (380В)"

    Кол-во: 3

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