Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Год выпуска продукции не ранее 2014г. Страна производитель РФ. Наличие паспорта и/или руководства по эксплуатации,,сертификата качества. Срок поставки продукции - декабрь 2014г. - январь 2015 г. Доставка силами Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции. Закупка является неделимой. Участник может заявиться только на весь объем закупаемой продукции.