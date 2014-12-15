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    Главная / Торги / Запрос предложений на криогенные центробежные насосы

    Запрос предложений на криогенные центробежные насосы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2014 12:0015.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412127Дата и время окончания срока приема заявок Поставка криогенных центробежных насосовБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412127

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на криогенные центробежные насосы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.12.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос предложений

    ТТ 210-60-2014

    ТТ 210-61-2014

    ТТ 210-62-2014

    ТТ 210-63-214

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    putenikhin@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Путенихин Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Части гидравлического и пневматического силового оборудования

    Ключевые слова:

    насосы

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка криогенных центробежных насосов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2014 12:00 GMT +315.12.2014 12:0015.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412127Дата и время окончания срока приема заявок Поставка криогенных центробежных насосовБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2014 12:0015.12.2014 12:0015.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412127Дата и время вскрытия заявок Поставка криогенных центробежных насосовБалашиха

    Подведение итогов не позднее

    28.12.2014 12:0028.12.2014 12:0028.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412127Подведение итогов не позднее Поставка криогенных центробежных насосовБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.12.201428.12.2014 12:0028.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412127Подведение итогов не позднее Поставка криогенных центробежных насосовБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка криогенных центробежных насосов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Криогенные насосы 8 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО КриогенмашРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    10% аванс, 90% после поставки в течение 30 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.12.2

    Производство насосов для перекачки жидкостей и подъемников жидкостей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Криогенные центробежные насосы"

    Кол-во: 8

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