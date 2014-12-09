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Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401779311
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по сопровождению программного продукта "1С:Бухгалтерия предприятия 8" и "1C: Зарплата и Управление персоналом 8"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
05.12.2014 13:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
140000, Московская область, Люберцы, Люберецкий, Смрновская, 30
Почтовый адрес
125040, Москва, Москва, Москва, 5-я улица Ямского Поля, 5 стр.1
Контактный телефон
+7 495 640-51-37 доб. 102
Факс
+7 495 640-51-37
Адрес электронной почты
skotnikov@aviaremont.ru
Ф.И.О. контактного лица
Скотников Сергей Васильевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по сопровождению программных продуктов «1С:Бухгалтерия предприятия 8» и «1С:Зарплата и Управление персоналом 8» (далее-Услуги) в соответствии с Приложением к настоящему Договору
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2014 12:00 GMT +309.12.2014 12:0009.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401779311Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сопровождению программных продуктов «1С:Бухгалтерия предприятия 8» и «1С:Зарплата и Управление персоналом 8» (далее-Услуги) в соответствии с Приложением к настоящему ДоговоруМосква
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2014 12:0009.12.2014 12:0009.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401779311Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сопровождению программных продуктов «1С:Бухгалтерия предприятия 8» и «1С:Зарплата и Управление персоналом 8» (далее-Услуги) в соответствии с Приложением к настоящему ДоговоруМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.12.201414.12.2014 12:0014.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401779311Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению программных продуктов «1С:Бухгалтерия предприятия 8» и «1С:Зарплата и Управление персоналом 8» (далее-Услуги) в соответствии с Приложением к настоящему ДоговоруМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сопровождению программных продуктов «1С:Бухгалтерия предприятия 8» и «1С:Зарплата и Управление персоналом 8» (далее-Услуги) в соответствии с Приложением к настоящему Договору
Начальная цена
157 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Авиаремонт
Все закупки и тендеры АО Авиаремонт
Адрес местонахождения
140000, Московская область, Люберцы, Люберецкий, Смрновская, 30
125040, Москва, Москва, Москва, 5-я улица Ямского Поля, 5 стр.1
Отсутствуют
72.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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