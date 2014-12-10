Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Продукция должна быть произведена не ранее 2013 года. Срок поставки продукции - декабрь 2014 года. Компания представляет сертификаты качества на поставляемую продукцию. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в РФ стандартам(ГОСТ) или ТУ завода изготовителя, указанным в паспорте и/или в сертификате качества завода - изготовителя. Доставка продукции за счет Поставщика, стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.