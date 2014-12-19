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Номер извещения
ГП412124
Уникальный номер закупки
267-Т-2014
Наименование закупки
Оказание услуг по инженерно-технологическому обеспечению бурения наклонно-направленного ствола при строительстве 12-ти эксплуатационных скважин и 1-ой эксплуатационной скважины с горизонтальным окончанием на Пуглалымском нефтяном месторождении Томской области в период 2015-2016гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
05.12.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101
Почтовый адрес
119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1
Контактный телефон
+7 495 223-86-99 доб. 7825
Факс
+7 495 223-86-99
Адрес электронной почты
Nelli.Kachmazova@ipc-oil.ru
Ф.И.О. контактного лица
Качмазова Нелли Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по обеспечению добычи нефти и природного газа Эта группировка не включает: - услуги, предоставляемые операторами месторождений нефти или газа, см. 06.10, 06.20; - услуги по специализированному ремонту горнодобывающей техники, см. 33.12.24
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Оказание услуг по инженерно-технологическому обеспечению бурения наклонно-направленного ствола при строительстве 12-ти эксплуатационных скважин и 1-ой эксплуатационной скважины с горизонтальным окончанием на Пуглалымском нефтяном месторождении Томской области в период 2015-2016гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.12.2014 15:00 GMT +319.12.2014 15:0019.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412124Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по инженерно-технологическому обеспечению бурения наклонно-направленного ствола при строительстве 12-ти эксплуатационных скважин и 1-ой эксплуатационной скважины с горизонтальным окончанием на Пуглалымском нефтяном месторождении Томской области в период 2015-2016гг.Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.12.2014 15:00GMT +319.12.2014 15:0019.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412124Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по инженерно-технологическому обеспечению бурения наклонно-направленного ствола при строительстве 12-ти эксплуатационных скважин и 1-ой эксплуатационной скважины с горизонтальным окончанием на Пуглалымском нефтяном месторождении Томской области в период 2015-2016гг.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.12.201426.12.2014 12:0026.12.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412124Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по инженерно-технологическому обеспечению бурения наклонно-направленного ствола при строительстве 12-ти эксплуатационных скважин и 1-ой эксплуатационной скважины с горизонтальным окончанием на Пуглалымском нефтяном месторождении Томской области в период 2015-2016гг.Москва
Подведение итогов не позднее
31.12.2014 12:0031.12.2014 12:0031.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412124Подведение итогов не позднее Оказание услуг по инженерно-технологическому обеспечению бурения наклонно-направленного ствола при строительстве 12-ти эксплуатационных скважин и 1-ой эксплуатационной скважины с горизонтальным окончанием на Пуглалымском нефтяном месторождении Томской области в период 2015-2016гг.Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
31.12.201431.12.2014 12:0031.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412124Подведение итогов не позднее Оказание услуг по инженерно-технологическому обеспечению бурения наклонно-направленного ствола при строительстве 12-ти эксплуатационных скважин и 1-ой эксплуатационной скважины с горизонтальным окончанием на Пуглалымском нефтяном месторождении Томской области в период 2015-2016гг.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по инженерно-технологическому обеспечению бурения наклонно-направленного ствола при строительстве 12-ти эксплуатационных скважин и 1-ой эксплуатационной скважины с горизонтальным окончанием на Пуглалымском нефтяном месторождении Томской области в период 2015-2016гг.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с тендреной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с тендреной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
129085, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, д. 101
119019, Российская Федерация, Москва, Арбатская площадь, д. 1
Отсутствуют
11.20.1
Документация лота
Кол-во: 1
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