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Номер извещения
31401778347
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку ГСМ по топливным картам через розничную сеть АЗС и АГЗС на I-IV кварталы 2015 года (многолотовая закупка): Лот 1 – бензин АИ-92, бензин АИ-95, Дизельное топливо Лот 2 – газ сжиженный
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.12.2014 11:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
tender@vrnvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сидорма Ирина Васильевна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
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Лот 1 – бензин АИ-92, бензин АИ-95, Дизельное топливо
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.12.2014 16:30 GMT +312.12.2014 16:3012.12.2014 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401778347Дата и время окончания срока приема заявок Лот 1 – бензин АИ-92, бензин АИ-95, Дизельное топливоВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
12.12.2014 16:3012.12.2014 16:3012.12.2014 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401778347Дата и время вскрытия заявок Лот 1 – бензин АИ-92, бензин АИ-95, Дизельное топливоВоронеж
Подведение итогов не позднее
31.12.2014 12:0031.12.2014 12:0031.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401778347Подведение итогов не позднее Лот 1 – бензин АИ-92, бензин АИ-95, Дизельное топливоВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 1 – бензин АИ-92, бензин АИ-95, Дизельное топливо
Начальная цена
38 634 729,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки Продукции: г. Воронеж Период поставки: с 01.01.2015 по 31.12.2015 Условия поставки: поставка Продукции осуществляется через сеть АЗС и АГЗС Поставщика по топливным картамРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
23
Документация лота
Лот 2 – газ сжиженный
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.12.2014 16:30 GMT +312.12.2014 16:3012.12.2014 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401778347Дата и время окончания срока приема заявок Лот 2 – газ сжиженныйВоронеж
Дата и время вскрытия заявок
12.12.2014 16:3012.12.2014 16:3012.12.2014 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401778347Дата и время вскрытия заявок Лот 2 – газ сжиженныйВоронеж
Подведение итогов не позднее
31.12.2014 12:0031.12.2014 12:0031.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401778347Подведение итогов не позднее Лот 2 – газ сжиженныйВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 2 – газ сжиженный
Начальная цена
831 010,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки Продукции: г. Воронеж Период поставки: с 01.01.2015 по 31.12.2015 Условия поставки: поставка Продукции осуществляется через сеть АЗС и АГЗС Поставщика по топливным картамРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
23.20
Документация лота
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