Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: Безналичный расчет, перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Основное предложение: оплата осуществляется с отсрочкой в 10 календарных дней на основании выставленного счета за фактически выбранный месячный объем потребления ГСМ. Альтернативное предложение: оплата осуществляется путем внесения 100 % предоплаты в пределах месячного потребления ГСМ. Дополнительное условие – получение у Поставщика надлежащим образом оформленных счет-фактуры, накладной по форме ТОРГ–12 и информации по обороту по топливным картам не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным.