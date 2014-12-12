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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку ГСМ по топливным картам через розничную сеть АЗС и АГЗС на I-IV кварталы 2015 года (многолотовая закупка): Лот 1 – бензин АИ-92, бензин АИ-95, Дизельное топливо Лот 2 – газ сжиженный

    Запрос предложений на поставку ГСМ по топливным картам через розничную сеть АЗС и АГЗС на I-IV кварталы 2015 года (многолотовая закупка): Лот 1 – бензин АИ-92, бензин АИ-95, Дизельное топливо Лот 2 – газ сжиженный

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.12.2014 16:3012.12.2014 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401778347Дата и время окончания срока приема заявок Лот 2 – газ сжиженныйВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401778347

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку ГСМ по топливным картам через розничную сеть АЗС и АГЗС на I-IV кварталы 2015 года (многолотовая закупка): Лот 1 – бензин АИ-92, бензин АИ-95, Дизельное топливо Лот 2 – газ сжиженный

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.12.2014 11:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Квалификационные требования

    ЗД

    Техническое задание

    Техническое задание

    Порядок оценки предложений

    Квалификационные критерии

    Порядое оценки предложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    tender@vrnvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сидорма Ирина Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Кокс и нефтепродукты

    Закупки и тендеры Нефтепродукты

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лот 1 – бензин АИ-92, бензин АИ-95, Дизельное топливо

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.12.2014 16:30 GMT +312.12.2014 16:3012.12.2014 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401778347Дата и время окончания срока приема заявок Лот 1 – бензин АИ-92, бензин АИ-95, Дизельное топливоВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    12.12.2014 16:3012.12.2014 16:3012.12.2014 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401778347Дата и время вскрытия заявок Лот 1 – бензин АИ-92, бензин АИ-95, Дизельное топливоВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2014 12:0031.12.2014 12:0031.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401778347Подведение итогов не позднее Лот 1 – бензин АИ-92, бензин АИ-95, Дизельное топливоВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.201431.12.2014 12:0031.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401778347Подведение итогов не позднее Лот 1 – бензин АИ-92, бензин АИ-95, Дизельное топливоВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 1 – бензин АИ-92, бензин АИ-95, Дизельное топливо

    Начальная цена

    38 634 729,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки Продукции: г. Воронеж Период поставки: с 01.01.2015 по 31.12.2015 Условия поставки: поставка Продукции осуществляется через сеть АЗС и АГЗС Поставщика по топливным картамРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: Безналичный расчет, перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Основное предложение: оплата осуществляется с отсрочкой в 10 календарных дней на основании выставленного счета за фактически выбранный месячный объем потребления ГСМ. Альтернативное предложение: оплата осуществляется путем внесения 100 % предоплаты в пределах месячного потребления ГСМ. Дополнительное условие – получение у Поставщика надлежащим образом оформленных счет-фактуры, накладной по форме ТОРГ–12 и информации по обороту по топливным картам не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    23

    Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов

    Документация лота

    Техническое задание

    29.09.2016

    Порядок оценки предложений

    29.09.2016

    Квалификационные критерии

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Лот 2 – газ сжиженный

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.12.2014 16:30 GMT +312.12.2014 16:3012.12.2014 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401778347Дата и время окончания срока приема заявок Лот 2 – газ сжиженныйВоронеж

    Дата и время вскрытия заявок

    12.12.2014 16:3012.12.2014 16:3012.12.2014 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401778347Дата и время вскрытия заявок Лот 2 – газ сжиженныйВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2014 12:0031.12.2014 12:0031.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401778347Подведение итогов не позднее Лот 2 – газ сжиженныйВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.201431.12.2014 12:0031.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401778347Подведение итогов не позднее Лот 2 – газ сжиженныйВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 2 – газ сжиженный

    Начальная цена

    831 010,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки Продукции: г. Воронеж Период поставки: с 01.01.2015 по 31.12.2015 Условия поставки: поставка Продукции осуществляется через сеть АЗС и АГЗС Поставщика по топливным картамРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: Безналичный расчет, перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Основное предложение: оплата осуществляется с отсрочкой в 10 календарных дней на основании выставленного счета за фактически выбранный месячный объем потребления ГСМ. Альтернативное предложение: оплата осуществляется путем внесения 100 % предоплаты в пределах месячного потребления ГСМ. Дополнительное условие – получение у Поставщика надлежащим образом оформленных счет-фактуры, накладной по форме ТОРГ–12 и информации по обороту по топливным картам не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    23.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Квалификационные требования

    29.09.2016

    Техническое задание

    29.09.2016

    Порядое оценки предложения

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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