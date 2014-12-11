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Номер извещения
ГП412114
Уникальный номер закупки
107
Наименование закупки
Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку инструмента PRAMET
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
05.12.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2144
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
Mariya.Shumnova1@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Шумнова Мария Антоновна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку инструмента PRAMET
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.12.2014 09:00 GMT +311.12.2014 09:0011.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412114Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку инструмента PRAMETКолпино
Дата и время вскрытия заявок
11.12.2014 09:0011.12.2014 09:0011.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412114Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку инструмента PRAMETКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку инструмента PRAMET
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
28.62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 500
Кол-во: 1000
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 300
Кол-во: 20
Кол-во: 200
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