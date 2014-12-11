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    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку инструмента PRAMET

    Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку инструмента PRAMET

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.12.2014 09:0011.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412114Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку инструмента PRAMETКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412114

    Уникальный номер закупки

    107

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку инструмента PRAMET

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.12.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку инструмента PRAMET

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2144

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    Mariya.Shumnova1@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шумнова Мария Антоновна

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Инструмент

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку инструмента PRAMET

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.12.2014 09:00 GMT +311.12.2014 09:0011.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412114Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку инструмента PRAMETКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    11.12.2014 09:0011.12.2014 09:0011.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412114Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку инструмента PRAMETКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.12.201411.12.2014 09:3011.12.2014 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412114Подведение итогов не позднее Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку инструмента PRAMETКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос ценовых котировок на право заключения договора на поставку инструмента PRAMET

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.62

    Производство инструментов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Корпус фрезы торцевой 200С10R-F60SB22X"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Пластина SBMR 2207DZSR 8240"

    Кол-во: 500

    "Позиция 3"

    "Пластина SBKX 2207DZER 8026T"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 4"

    "Пластина LNX 220616 GJ11"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Винт US 6013-T20P"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Клин KU SBMR 2207"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Винт DS 01Z"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Пластина RCMX 3209MO-RR2 T9325"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Пластина SCMT 38092E-OR T9335"

    Кол-во: 200

    "Позиция 10"

    "Пластина SCMT 38092E-SR T9335"

    Кол-во: 200

    "Позиция 11"

    "Пластина SSN 380920 GJ11"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Пластина SNMX 251224S-SR T8345"

    Кол-во: 200

    "Позиция 13"

    "Пластина SNMX 251224S-SR T9335"

    Кол-во: 200

    "Позиция 14"

    "Пластина SNU 250624 GJ11"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Пластина CNMM 190624E-OR T9325"

    Кол-во: 100

    "Позиция 16"

    "Пластина CNMM 190624E-НR T8345"

    Кол-во: 300

    "Позиция 17"

    "Пластина CNU 190416 GJ11"

    Кол-во: 20

    "Позиция 18"

    "Пластина SNMM 190616E-OR T8345"

    Кол-во: 200

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