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Номер извещения
ГП412113
Уникальный номер закупки
9365
Наименование закупки
закупка лесоматериалов для предприятий ОАО "Белон" на 1 квартал 2015г
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
04.12.2014 20:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652600, Кемеровская область, , Белово, Ленина, 12
Почтовый адрес
652600, Кемеровская область, , Белово, Ленина, 12
Контактный телефон
+7 38452 2-61-25
Факс
Адрес электронной почты
Elena.Mihailova@belon.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михайлова Елена Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Белово
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Закупка лесоматериалов для предприятий ОАО "Белон" на 1 квартал 2015г
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка лесоматериалов для предприятий ОАО "Белон" на 1 квартал 2015г
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно позициям лота
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Адрес получателя: Тип поставки: автотранспортом поставщикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
652600, Кемеровская область, , Белово, Ленина, 12
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
652600, Кемеровская область, , Белово, Ленина, 12
Отсутствуют
DD
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Кол-во: 150
Кол-во: 60
Кол-во: 70
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 40
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 110
Кол-во: 80
Кол-во: 29
Кол-во: 20
Кол-во: 60
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 10
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