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    Главная / Торги / Поставка полиэтиленовой трубы для нужд Группы Компаний «РОСВОДОКАНАЛ»

    Поставка полиэтиленовой трубы для нужд Группы Компаний «РОСВОДОКАНАЛ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401777179Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках инвестиционной деятельности. МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401777179

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка полиэтиленовой трубы для нужд Группы Компаний «РОСВОДОКАНАЛ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.12.2014 09:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заказ на закупку Лот №3

    Заказ на закупку Лот №8

    Заказ на закупку Лот №10

    Заказ на закупку Лот №1

    Заказ на закупку Лот №2

    Закупочная документация

    Заказ на закупку Лот №7

    Заказ на закупку Лот №9

    Заказ на закупку Лот №12

    Заказ на закупку Лот №11

    Заказ на закупку Лот №6

    Заказ на закупку Лот №4

    Заказ на закупку Лот №5

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»
    Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Почтовый адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 514-02-11 доб. 4186

    Факс

    +7 495 514-02-11

    Адрес электронной почты

    a.bazlov@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Базлов Алексей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ОАО "ОмскВодоканал" в рамках операционной деятельности.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2014 10:00 GMT +315.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401777179Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ОАО "ОмскВодоканал" в рамках операционной деятельности. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2014 10:0015.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401777179Дата и время вскрытия заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ОАО "ОмскВодоканал" в рамках операционной деятельности. Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.02.2015 10:0015.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ОАО "ОмскВодоканал" в рамках операционной деятельности. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.02.201515.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ОАО "ОмскВодоканал" в рамках операционной деятельности. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ОАО "ОмскВодоканал" в рамках операционной деятельности.

    Начальная цена

    6 169 850,57

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заказу на закупку Лот №1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    644039, г.Омск, ул. Каховская, 3, корпус 2, Центральный склад ОАО "ОмскВодоканал"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    2521370

    Трубы и детали трубопроводов из термопластов

    Классификатор ОКВЭД2

    25.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    Заказ на закупку Лот №1

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полиэтиленовая труба для нужд ОАО "ОмскВодоканал""

    Кол-во: 8776

    Лот 2

    Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ОАО "ОмскВодоканал" в рамках инвестиционной деятельности.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2014 10:00 GMT +315.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401777179Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ОАО "ОмскВодоканал" в рамках инвестиционной деятельности. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2014 10:0015.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401777179Дата и время вскрытия заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ОАО "ОмскВодоканал" в рамках инвестиционной деятельности. Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.02.2015 10:0015.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ОАО "ОмскВодоканал" в рамках инвестиционной деятельности. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.02.201515.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ОАО "ОмскВодоканал" в рамках инвестиционной деятельности. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ОАО "ОмскВодоканал" в рамках инвестиционной деятельности.

    Начальная цена

    40 944 110,31

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заказу на закупку Лот №2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    644039, г.Омск, ул. Каховская, 3, корпус 2, Центральный склад ОАО "ОмскВодоканал"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    2521370

    Трубы и детали трубопроводов из термопластов

    Классификатор ОКВЭД2

    25.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    Заказ на закупку Лот №2

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полиэтиленовая труба для нужд ОАО "ОмскВодоканал""

    Кол-во: 18768

    Лот 3

    Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках операционной деятельности.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2014 10:00 GMT +315.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401777179Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках операционной деятельности. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2014 10:0015.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401777179Дата и время вскрытия заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках операционной деятельности. Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.02.2015 10:0015.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках операционной деятельности. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.02.201515.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках операционной деятельности. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках операционной деятельности.

    Начальная цена

    1 122 511,06

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заказу на закупку Лот №3

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Власихинская,49.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    2521370

    Трубы и детали трубопроводов из термопластов

    Классификатор ОКВЭД2

    25.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    Заказ на закупку Лот №3

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полиэтиленовая труба для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ""

    Кол-во: 6394

    Лот 4

    Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках инвестиционной деятельности.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2014 10:00 GMT +315.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401777179Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках инвестиционной деятельности. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2014 10:0015.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401777179Дата и время вскрытия заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках инвестиционной деятельности. Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.02.2015 10:0015.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках инвестиционной деятельности. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.02.201515.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках инвестиционной деятельности. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках инвестиционной деятельности.

    Начальная цена

    60 568 818,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заказу на закупку Лот №4

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Власихинская,49.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    2521370

    Трубы и детали трубопроводов из термопластов

    Классификатор ОКВЭД2

    25.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    Заказ на закупку Лот №4

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полиэтиленовая труба для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ""

    Кол-во: 7372

    Лот 5

    Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "РВК-Воронеж" в рамках операционной деятельности.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2014 10:00 GMT +315.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401777179Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "РВК-Воронеж" в рамках операционной деятельности. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2014 10:0015.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401777179Дата и время вскрытия заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "РВК-Воронеж" в рамках операционной деятельности. Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.02.2015 10:0015.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "РВК-Воронеж" в рамках операционной деятельности. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.02.201515.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "РВК-Воронеж" в рамках операционной деятельности. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "РВК-Воронеж" в рамках операционной деятельности.

    Начальная цена

    7 144 242,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заказу на закупку Лот №5

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Антокольского,19.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    2521370

    Трубы и детали трубопроводов из термопластов

    Классификатор ОКВЭД2

    25.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    Заказ на закупку Лот №5

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полиэтиленовая труба для нужд ООО "РВК-Воронеж""

    Кол-во: 13189

    Лот 6

    Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках операционной деятельности.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2014 10:00 GMT +315.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401777179Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках операционной деятельности. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2014 10:0015.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401777179Дата и время вскрытия заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках операционной деятельности. Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.02.2015 10:0015.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках операционной деятельности. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.02.201515.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках операционной деятельности. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках операционной деятельности.

    Начальная цена

    1 628 259,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заказу на закупку Лот №6

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    2521370

    Трубы и детали трубопроводов из термопластов

    Классификатор ОКВЭД2

    25.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    Заказ на закупку Лот №6

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полиэтиленовая труба для нужд ООО "Тюмень Водоканал""

    Кол-во: 5576

    Лот 7

    Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2014 10:00 GMT +315.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401777179Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2014 10:0015.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401777179Дата и время вскрытия заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности. Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.02.2015 10:0015.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.02.201515.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.

    Начальная цена

    18 483 721,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заказу на закупку Лот №7

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    2521370

    Трубы и детали трубопроводов из термопластов

    Классификатор ОКВЭД2

    25.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    Заказ на закупку Лот №7

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полиэтиленовая труба для нужд ООО "Тюмень Водоканал""

    Кол-во: 3548

    Лот 8

    Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках операционной деятельности.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2014 10:00 GMT +315.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401777179Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках операционной деятельности. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2014 10:0015.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401777179Дата и время вскрытия заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках операционной деятельности. Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.02.2015 10:0015.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках операционной деятельности. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.02.201515.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках операционной деятельности. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках операционной деятельности.

    Начальная цена

    2 173 714,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заказу на закупку Лот №8

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    350062, г. Краснодар, ул. Каляева, 198Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    2521370

    Трубы и детали трубопроводов из термопластов

    Классификатор ОКВЭД2

    25.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    Заказ на закупку Лот №8

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полиэтиленовая труба для нужд ООО "Краснодар Водоканал""

    Кол-во: 2122

    Лот 9

    Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Краснодар Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2014 10:00 GMT +315.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401777179Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Краснодар Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2014 10:0015.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401777179Дата и время вскрытия заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Краснодар Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности. Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.02.2015 10:0015.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Краснодар Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.02.201515.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Краснодар Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Краснодар Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.

    Начальная цена

    50 959 130,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заказу на закупку Лот №9

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    350062, г. Краснодар, ул. Каляева, 198Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной дркументации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    2521370

    Трубы и детали трубопроводов из термопластов

    Классификатор ОКВЭД2

    25.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    Заказ на закупку Лот №9

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полиэтиленовая труба для нужд ООО "Краснодар Водоканал""

    Кол-во: 20130

    Лот 10

    Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках операционной деятельности.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2014 10:00 GMT +315.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401777179Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках операционной деятельности. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2014 10:0015.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401777179Дата и время вскрытия заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках операционной деятельности. Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.02.2015 10:0015.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках операционной деятельности. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.02.201515.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках операционной деятельности. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках операционной деятельности.

    Начальная цена

    8 173 907,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заказу на закупку Лот №10

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    460001, г. Оренбург ул. Потехина, 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    2521370

    Трубы и детали трубопроводов из термопластов

    Классификатор ОКВЭД2

    25.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    Заказ на закупку Лот №10

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полиэтиленовая труба для нужд ООО "Оренбург Водоканал""

    Кол-во: 17700

    Лот 11

    Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2014 10:00 GMT +315.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401777179Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2014 10:0015.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401777179Дата и время вскрытия заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности. Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.02.2015 10:0015.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.02.201515.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.

    Начальная цена

    30 492 550,23

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заказу на закупку Лот №11

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    460001, г. Оренбург ул. Потехина, 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    2521370

    Трубы и детали трубопроводов из термопластов

    Классификатор ОКВЭД2

    25.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    Заказ на закупку Лот №11

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полиэтиленовая труба для нужд ООО "Оренбург Водоканал""

    Кол-во: 31227

    Лот 12

    Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тверь Водоканал" в рамках операционной деятельности.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2014 10:00 GMT +315.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401777179Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тверь Водоканал" в рамках операционной деятельности. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2014 10:0015.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401777179Дата и время вскрытия заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тверь Водоканал" в рамках операционной деятельности. Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.02.2015 10:0015.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тверь Водоканал" в рамках операционной деятельности. Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    15.02.201515.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тверь Водоканал" в рамках операционной деятельности. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тверь Водоканал" в рамках операционной деятельности.

    Начальная цена

    15 407 764,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заказу на закупку Лот №12

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    170008, г. Тверь, ул. Ротмистрова,28Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Классификатор ОКПД2

    2521370

    Трубы и детали трубопроводов из термопластов

    Классификатор ОКВЭД2

    25.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    Заказ на закупку Лот №12

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полиэтиленовая труба для нужд ООО "Тверь Водоканал""

    Кол-во: 4075

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