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Номер извещения
31401777179
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка полиэтиленовой трубы для нужд Группы Компаний «РОСВОДОКАНАЛ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
05.12.2014 09:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Почтовый адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Контактный телефон
+7 495 514-02-11 доб. 4186
Факс
+7 495 514-02-11
Адрес электронной почты
a.bazlov@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Базлов Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ОАО "ОмскВодоканал" в рамках операционной деятельности.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2014 10:00 GMT +315.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401777179Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ОАО "ОмскВодоканал" в рамках операционной деятельности. Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2014 10:0015.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401777179Дата и время вскрытия заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ОАО "ОмскВодоканал" в рамках операционной деятельности. Москва
Подведение итогов не позднее
15.02.2015 10:0015.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ОАО "ОмскВодоканал" в рамках операционной деятельности. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ОАО "ОмскВодоканал" в рамках операционной деятельности.
Начальная цена
6 169 850,57
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заказу на закупку Лот №1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
644039, г.Омск, ул. Каховская, 3, корпус 2, Центральный склад ОАО "ОмскВодоканал"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
2521370
25.21
Документация лота
Кол-во: 8776
Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ОАО "ОмскВодоканал" в рамках инвестиционной деятельности.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2014 10:00 GMT +315.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401777179Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ОАО "ОмскВодоканал" в рамках инвестиционной деятельности. Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2014 10:0015.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401777179Дата и время вскрытия заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ОАО "ОмскВодоканал" в рамках инвестиционной деятельности. Москва
Подведение итогов не позднее
15.02.2015 10:0015.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ОАО "ОмскВодоканал" в рамках инвестиционной деятельности. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ОАО "ОмскВодоканал" в рамках инвестиционной деятельности.
Начальная цена
40 944 110,31
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заказу на закупку Лот №2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
644039, г.Омск, ул. Каховская, 3, корпус 2, Центральный склад ОАО "ОмскВодоканал"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
2521370
25.21
Документация лота
Кол-во: 18768
Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках операционной деятельности.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2014 10:00 GMT +315.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401777179Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках операционной деятельности. Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2014 10:0015.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401777179Дата и время вскрытия заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках операционной деятельности. Москва
Подведение итогов не позднее
15.02.2015 10:0015.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках операционной деятельности. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках операционной деятельности.
Начальная цена
1 122 511,06
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заказу на закупку Лот №3
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Власихинская,49.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
2521370
25.21
Документация лота
Кол-во: 6394
Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках инвестиционной деятельности.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2014 10:00 GMT +315.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401777179Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках инвестиционной деятельности. Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2014 10:0015.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401777179Дата и время вскрытия заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках инвестиционной деятельности. Москва
Подведение итогов не позднее
15.02.2015 10:0015.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках инвестиционной деятельности. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках инвестиционной деятельности.
Начальная цена
60 568 818,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заказу на закупку Лот №4
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Власихинская,49.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
2521370
25.21
Документация лота
Кол-во: 7372
Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "РВК-Воронеж" в рамках операционной деятельности.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2014 10:00 GMT +315.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401777179Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "РВК-Воронеж" в рамках операционной деятельности. Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2014 10:0015.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401777179Дата и время вскрытия заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "РВК-Воронеж" в рамках операционной деятельности. Москва
Подведение итогов не позднее
15.02.2015 10:0015.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "РВК-Воронеж" в рамках операционной деятельности. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "РВК-Воронеж" в рамках операционной деятельности.
Начальная цена
7 144 242,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заказу на закупку Лот №5
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воронеж, ул. Антокольского,19.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
2521370
25.21
Документация лота
Кол-во: 13189
Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках операционной деятельности.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2014 10:00 GMT +315.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401777179Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках операционной деятельности. Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2014 10:0015.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401777179Дата и время вскрытия заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках операционной деятельности. Москва
Подведение итогов не позднее
15.02.2015 10:0015.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках операционной деятельности. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках операционной деятельности.
Начальная цена
1 628 259,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заказу на закупку Лот №6
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
2521370
25.21
Документация лота
Кол-во: 5576
Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2014 10:00 GMT +315.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401777179Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности. Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2014 10:0015.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401777179Дата и время вскрытия заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности. Москва
Подведение итогов не позднее
15.02.2015 10:0015.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.
Начальная цена
18 483 721,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заказу на закупку Лот №7
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
2521370
25.21
Документация лота
Кол-во: 3548
Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках операционной деятельности.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2014 10:00 GMT +315.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401777179Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках операционной деятельности. Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2014 10:0015.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401777179Дата и время вскрытия заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках операционной деятельности. Москва
Подведение итогов не позднее
15.02.2015 10:0015.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках операционной деятельности. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках операционной деятельности.
Начальная цена
2 173 714,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заказу на закупку Лот №8
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
350062, г. Краснодар, ул. Каляева, 198Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
2521370
25.21
Документация лота
Кол-во: 2122
Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Краснодар Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2014 10:00 GMT +315.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401777179Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Краснодар Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности. Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2014 10:0015.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401777179Дата и время вскрытия заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Краснодар Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности. Москва
Подведение итогов не позднее
15.02.2015 10:0015.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Краснодар Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Краснодар Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.
Начальная цена
50 959 130,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заказу на закупку Лот №9
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
350062, г. Краснодар, ул. Каляева, 198Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
2521370
25.21
Документация лота
Кол-во: 20130
Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках операционной деятельности.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2014 10:00 GMT +315.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401777179Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках операционной деятельности. Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2014 10:0015.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401777179Дата и время вскрытия заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках операционной деятельности. Москва
Подведение итогов не позднее
15.02.2015 10:0015.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках операционной деятельности. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках операционной деятельности.
Начальная цена
8 173 907,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заказу на закупку Лот №10
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
460001, г. Оренбург ул. Потехина, 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
2521370
25.21
Документация лота
Кол-во: 17700
Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2014 10:00 GMT +315.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401777179Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности. Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2014 10:0015.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401777179Дата и время вскрытия заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности. Москва
Подведение итогов не позднее
15.02.2015 10:0015.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.
Начальная цена
30 492 550,23
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заказу на закупку Лот №11
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
460001, г. Оренбург ул. Потехина, 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
2521370
25.21
Документация лота
Кол-во: 31227
Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тверь Водоканал" в рамках операционной деятельности.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2014 10:00 GMT +315.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401777179Дата и время окончания срока приема заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тверь Водоканал" в рамках операционной деятельности. Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2014 10:0015.12.2014 10:0015.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401777179Дата и время вскрытия заявок Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тверь Водоканал" в рамках операционной деятельности. Москва
Подведение итогов не позднее
15.02.2015 10:0015.02.2015 10:0015.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401777179Подведение итогов не позднее Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тверь Водоканал" в рамках операционной деятельности. Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка полиэтиленовой трубы для нужд ООО "Тверь Водоканал" в рамках операционной деятельности.
Начальная цена
15 407 764,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заказу на закупку Лот №12
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
170008, г. Тверь, ул. Ротмистрова,28Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Тверь Водоканал
Все закупки и тендеры Тверь Водоканал
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
2521370
25.21
Документация лота
Кол-во: 4075
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