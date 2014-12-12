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    Главная / Торги / запрос предложений на закупку инструмента Sandvik

    запрос предложений на закупку инструмента Sandvik

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.12.2014 09:0012.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412108Дата и время окончания срока приема заявок запрос предложений на закупку инструмента SandvikКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412108

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    запрос предложений на закупку инструмента Sandvik

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.12.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение 15

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-81-98

    Факс

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Shakirov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Шакиров Александр Галямович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на закупку инструмента Sandvik

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.12.2014 09:00 GMT +312.12.2014 09:0012.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412108Дата и время окончания срока приема заявок запрос предложений на закупку инструмента SandvikКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    12.12.2014 09:0012.12.2014 09:0012.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412108Дата и время вскрытия заявок запрос предложений на закупку инструмента SandvikКолпино

    Подведение итогов не позднее

    13.12.2014 09:0013.12.2014 09:0013.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412108Подведение итогов не позднее запрос предложений на закупку инструмента SandvikКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.12.201413.12.2014 09:0013.12.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412108Подведение итогов не позднее запрос предложений на закупку инструмента SandvikКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на закупку инструмента Sandvik

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
    Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.40.7

    Производство частей и принадлежностей для станков

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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