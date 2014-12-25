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Номер извещения
31401773800
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка вычислительной техники и расходных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
04.12.2014 15:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Московская область, , г. Химки, Ленинградская, д. 24, Ленинградская, д. 24
Почтовый адрес
141400, Московская область, , г. Химки, Ленинградская, д. 24, Ленинградская, д. 24
Контактный телефон
+7 495 573-70-67
Факс
+7 495 573-70-67
Адрес электронной почты
melihov@laspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мелихов Андрей Викторович
Место рассмотрения предложений
Московская область, г. Химки, ул. Пролетарская, д, 25А.
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка вычислительной техники и расходных материалов.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2014 08:00 GMT +325.12.2014 08:0025.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401773800Дата и время окончания срока приема заявок поставка вычислительной техники и расходных материалов.Московская область, г. Химки, ул. Пролетарская, д, 25А.
Дата и время вскрытия заявок
25.12.2014 08:00GMT +325.12.2014 08:0025.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401773800Дата и время вскрытия заявок поставка вычислительной техники и расходных материалов.Московская область, г. Химки, ул. Пролетарская, д, 25А.
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.01.201513.01.2015 11:0013.01.2015 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401773800Дата окончания срока рассмотрения заявок поставка вычислительной техники и расходных материалов.Московская область, г. Химки, ул. Пролетарская, д, 25А.
Подведение итогов не позднее
15.01.2015 11:0015.01.2015 11:0015.01.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401773800Подведение итогов не позднее поставка вычислительной техники и расходных материалов.Московская область, г. Химки, ул. Пролетарская, д, 25А.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вычислительной техники и расходных материалов.
Начальная цена
1 600 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
указано в конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141400, Московская область, г. Химки, ул. Ленинградская, д.24Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП НПО им. С.А. Лавочкина
Все закупки и тендеры ФГУП НПО им. С.А. Лавочкина
Адрес местонахождения
141400, Московская область, , г. Химки, Ленинградская, д. 24, Ленинградская, д. 24
Отсутствуют
51.62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 642
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