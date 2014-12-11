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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП412102
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Закупка продуктов питания (Мясо, куры, рыба, овощи, хлеб) для Якутуголь
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
04.12.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115114, Москва, , Москва, ул. Летниковская, д. 11/10 строение 1
Почтовый адрес
115114, Москва, , Москва, ул. Летниковская, д. 11/10 строение 1
Контактный телефон
+7 495 788-66-86 доб. 1603
Факс
+7 495 788-66-86
Адрес электронной почты
corpusgroup@corpusgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рогоза Не указано
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка продуктов питания (Мясо, куры, рыба, овощи, хлеб) для Якутуголь
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка продуктов питания (Мясо, куры, рыба, овощи, хлеб) для Якутуголь
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри пр. Ленина, 3/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КорпусГрупп
Все закупки и тендеры КорпусГрупп
Адрес местонахождения
115114, Москва, , Москва, ул. Летниковская, д. 11/10 строение 1
Наименование заказчика
КорпусГрупп
Все закупки и тендеры КорпусГрупп
Адрес местонахождения
115114, Москва, , Москва, ул. Летниковская, д. 11/10 строение 1
Отсутствуют
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
Кол-во: 350
Кол-во: 800
Кол-во: 2000
Кол-во: 50
Кол-во: 50
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