Поставка цемента, клея и линолеума для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты - Безналичный расчет. Поставщик в течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной представляет Покупателю счет на оплату в размере 100% от стоимости договора. Покупатель осуществляет оплату по договору в течение 20 банковских дней после получения счета Поставщика.Товар должен быть поставлен в течение 14 дней после подписания Сторонами договора.