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    Главная / Торги / Закупка продукции Bauer

    Закупка продукции Bauer

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2014 12:0009.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412100Дата и время окончания срока приема заявок 1. Мотор-редуктор BF80-04/D16LA4-TF-FV-S/ES125A9HA/SP – 3 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=47,46; 4600Нм; 15кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/А 2. Мотор-редуктор BF80-04/D16LA4-TF-FV-S/ES125A9HA/SP – 2 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=47,46; 4600Нм; 15кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/С 3. Мотор-редуктор BF90-04/D13LA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 2 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=107,5; 6700Нм; 9,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/А 4. Мотор-редуктор BF90-04/D13LA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 1 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=107,5; 6700Нм; 9,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/С 5. Мотор-редуктор BF70-63LR/D13MA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 2 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=36,88; 1830Нм; 7,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/АЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412100

    Уникальный номер закупки

    150

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка продукции Bauer

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-18-48

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    A.Aydarova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Айдарова Анна Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Оборудование для металлургии

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    1. Мотор-редуктор BF80-04/D16LA4-TF-FV-S/ES125A9HA/SP – 3 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=47,46; 4600Нм; 15кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/А 2. Мотор-редуктор BF80-04/D16LA4-TF-FV-S/ES125A9HA/SP – 2 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=47,46; 4600Нм; 15кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/С 3. Мотор-редуктор BF90-04/D13LA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 2 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=107,5; 6700Нм; 9,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/А 4. Мотор-редуктор BF90-04/D13LA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 1 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=107,5; 6700Нм; 9,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/С 5. Мотор-редуктор BF70-63LR/D13MA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 2 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=36,88; 1830Нм; 7,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/А

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2014 12:00 GMT +309.12.2014 12:0009.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412100Дата и время окончания срока приема заявок 1. Мотор-редуктор BF80-04/D16LA4-TF-FV-S/ES125A9HA/SP – 3 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=47,46; 4600Нм; 15кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/А 2. Мотор-редуктор BF80-04/D16LA4-TF-FV-S/ES125A9HA/SP – 2 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=47,46; 4600Нм; 15кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/С 3. Мотор-редуктор BF90-04/D13LA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 2 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=107,5; 6700Нм; 9,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/А 4. Мотор-редуктор BF90-04/D13LA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 1 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=107,5; 6700Нм; 9,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/С 5. Мотор-редуктор BF70-63LR/D13MA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 2 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=36,88; 1830Нм; 7,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/АЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    09.12.2014 12:0009.12.2014 12:0009.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412100Дата и время вскрытия заявок 1. Мотор-редуктор BF80-04/D16LA4-TF-FV-S/ES125A9HA/SP – 3 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=47,46; 4600Нм; 15кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/А 2. Мотор-редуктор BF80-04/D16LA4-TF-FV-S/ES125A9HA/SP – 2 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=47,46; 4600Нм; 15кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/С 3. Мотор-редуктор BF90-04/D13LA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 2 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=107,5; 6700Нм; 9,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/А 4. Мотор-редуктор BF90-04/D13LA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 1 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=107,5; 6700Нм; 9,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/С 5. Мотор-редуктор BF70-63LR/D13MA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 2 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=36,88; 1830Нм; 7,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/АЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.12.201409.12.2014 14:0009.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412100Подведение итогов не позднее 1. Мотор-редуктор BF80-04/D16LA4-TF-FV-S/ES125A9HA/SP – 3 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=47,46; 4600Нм; 15кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/А 2. Мотор-редуктор BF80-04/D16LA4-TF-FV-S/ES125A9HA/SP – 2 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=47,46; 4600Нм; 15кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/С 3. Мотор-редуктор BF90-04/D13LA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 2 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=107,5; 6700Нм; 9,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/А 4. Мотор-редуктор BF90-04/D13LA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 1 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=107,5; 6700Нм; 9,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/С 5. Мотор-редуктор BF70-63LR/D13MA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 2 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=36,88; 1830Нм; 7,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/АЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1. Мотор-редуктор BF80-04/D16LA4-TF-FV-S/ES125A9HA/SP – 3 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=47,46; 4600Нм; 15кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/А 2. Мотор-редуктор BF80-04/D16LA4-TF-FV-S/ES125A9HA/SP – 2 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=47,46; 4600Нм; 15кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/С 3. Мотор-редуктор BF90-04/D13LA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 2 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=107,5; 6700Нм; 9,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/А 4. Мотор-редуктор BF90-04/D13LA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 1 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=107,5; 6700Нм; 9,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/С 5. Мотор-редуктор BF70-63LR/D13MA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 2 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=36,88; 1830Нм; 7,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/А

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

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    Размер обеспечения заявки (в рублях)

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    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    С 4 декабря по 9 декабря 2014 г. ОАО «Уралмашзавод» объявляет о закупке мотор-редукторов Bauer в количестве 10 шт.: 1. Мотор-редуктор BF80-04/D16LA4-TF-FV-S/ES125A9HA/SP – 3 шт. Рабоч.температура -40С ….+40С, i=47,46; 4600Нм; 15кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/А 2. Мотор-редуктор BF80-04/D16LA4-TF-FV-S/ES125A9HA/SP – 2 шт. Рабоч.температура -40С ….+40С, i=47,46; 4600Нм; 15кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/С 3. Мотор-редуктор BF90-04/D13LA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 2 шт. Рабоч.температура -40С ….+40С, i=107,5; 6700Нм; 9,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/А 4. Мотор-редуктор BF90-04/D13LA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 1 шт. Рабоч.температура -40С ….+40С, i=107,5; 6700Нм; 9,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/С 5. Мотор-редуктор BF70-63LR/D13MA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 2 шт. Рабоч.температура -40С ….+40С, i=36,88; 1830Нм; 7,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/А

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО "Уралмашзавод", г. Екатеринбург, площадь Первой пятилеткиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Необходимый срок поставки: 31.01.2015 г. 2. Оплата поставляемой продукции осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения продукции на склад Заказчика. 3. Товаросопроводительные документы предоставляются на русском языке либо с заверенным переводом: сертификат соответствия, руководство по эксплуатации, паспорт. 4. Все цены в предложении должны быть с учетом НДС, при этом включать все остальные налоги, таможенные и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, стоимость доставки, а также все скидки, предлагаемые Поставщиком.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.51

    Производство машин и оборудования для металлургии

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мотор-редуктор"

    Кол-во: 10

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    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
    Продажа без объявления цены № ГП237148
    Реализация кранов шаровых 11с67п Ду200 Ру16 в сборе с комплектом ответных фланцев д 200Ру16 и электроприводом ГЗ-ОФВ-1200/15(380В) в количестве 4 (четырех) единиц (Евсино, Новосибирская область)
    Реализация кранов шаровых 11с67п Ду200 Ру16 в сборе с комплектом ответных фланцев д 200Ру16 и...
    593459
    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа без объявления цены
    Торги без ЭП
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    Прием заявок до:
    15.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 14:49
    Дата аукциона:
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211080157
    КО №1171/КО - Поставка трубы стальной и деталей трубопровода в ППУ для нужд Армавирского филиала ООО "Газпром теплоэнерго" для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Краснодар»
    КО №1171/КО - Поставка трубы стальной и деталей трубопровода в ППУ для нужд Армавирского...
    593462
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    6 812 505
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Мечел-Сервис
    Попозиционная № ГП136806
    Оказание услуг по размотке бунтового металлопроката в пруток в г. Санкт-Петербург
    Оказание услуг по размотке бунтового металлопроката в пруток в г. Санкт-Петербург
    579333
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО Москокс
    Запрос предложений № ГП127904
    Выполнение работ по реализации проекта "Вводные распределительные шкафы постоянного и переменного тока щитовой НУБ-0,4 кВ. Техническое перевооружение.
    Выполнение работ по реализации проекта "Вводные распределительные шкафы постоянного и...
    459432
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № 32110676066
    503/27.09.21/НСТЭЦ/КО/Э Поставка новогодних детских подарков
    503/27.09.21/НСТЭЦ/КО/Э Поставка новогодних детских подарков
    540490
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    855 770
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
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