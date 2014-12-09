www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП412100
Уникальный номер закупки
150
Наименование закупки
Закупка продукции Bauer
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
03.12.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-18-48
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
A.Aydarova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Айдарова Анна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
1. Мотор-редуктор BF80-04/D16LA4-TF-FV-S/ES125A9HA/SP – 3 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=47,46; 4600Нм; 15кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/А 2. Мотор-редуктор BF80-04/D16LA4-TF-FV-S/ES125A9HA/SP – 2 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=47,46; 4600Нм; 15кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/С 3. Мотор-редуктор BF90-04/D13LA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 2 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=107,5; 6700Нм; 9,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/А 4. Мотор-редуктор BF90-04/D13LA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 1 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=107,5; 6700Нм; 9,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/С 5. Мотор-редуктор BF70-63LR/D13MA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 2 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=36,88; 1830Нм; 7,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2014 12:00 GMT +309.12.2014 12:0009.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412100Дата и время окончания срока приема заявок 1. Мотор-редуктор BF80-04/D16LA4-TF-FV-S/ES125A9HA/SP – 3 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=47,46; 4600Нм; 15кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/А 2. Мотор-редуктор BF80-04/D16LA4-TF-FV-S/ES125A9HA/SP – 2 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=47,46; 4600Нм; 15кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/С 3. Мотор-редуктор BF90-04/D13LA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 2 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=107,5; 6700Нм; 9,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/А 4. Мотор-редуктор BF90-04/D13LA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 1 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=107,5; 6700Нм; 9,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/С 5. Мотор-редуктор BF70-63LR/D13MA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 2 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=36,88; 1830Нм; 7,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/АЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
09.12.2014 12:0009.12.2014 12:0009.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412100Дата и время вскрытия заявок 1. Мотор-редуктор BF80-04/D16LA4-TF-FV-S/ES125A9HA/SP – 3 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=47,46; 4600Нм; 15кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/А 2. Мотор-редуктор BF80-04/D16LA4-TF-FV-S/ES125A9HA/SP – 2 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=47,46; 4600Нм; 15кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/С 3. Мотор-редуктор BF90-04/D13LA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 2 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=107,5; 6700Нм; 9,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/А 4. Мотор-редуктор BF90-04/D13LA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 1 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=107,5; 6700Нм; 9,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/С 5. Мотор-редуктор BF70-63LR/D13MA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 2 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=36,88; 1830Нм; 7,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/АЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.12.201409.12.2014 14:0009.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412100Подведение итогов не позднее 1. Мотор-редуктор BF80-04/D16LA4-TF-FV-S/ES125A9HA/SP – 3 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=47,46; 4600Нм; 15кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/А 2. Мотор-редуктор BF80-04/D16LA4-TF-FV-S/ES125A9HA/SP – 2 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=47,46; 4600Нм; 15кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/С 3. Мотор-редуктор BF90-04/D13LA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 2 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=107,5; 6700Нм; 9,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/А 4. Мотор-редуктор BF90-04/D13LA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 1 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=107,5; 6700Нм; 9,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/С 5. Мотор-редуктор BF70-63LR/D13MA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 2 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=36,88; 1830Нм; 7,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/АЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1. Мотор-редуктор BF80-04/D16LA4-TF-FV-S/ES125A9HA/SP – 3 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=47,46; 4600Нм; 15кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/А 2. Мотор-редуктор BF80-04/D16LA4-TF-FV-S/ES125A9HA/SP – 2 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=47,46; 4600Нм; 15кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/С 3. Мотор-редуктор BF90-04/D13LA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 2 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=107,5; 6700Нм; 9,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/А 4. Мотор-редуктор BF90-04/D13LA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 1 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=107,5; 6700Нм; 9,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/С 5. Мотор-редуктор BF70-63LR/D13MA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 2 шт.Рабоч.температура -40С ….+40С, i=36,88; 1830Нм; 7,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/А
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
С 4 декабря по 9 декабря 2014 г. ОАО «Уралмашзавод» объявляет о закупке мотор-редукторов Bauer в количестве 10 шт.: 1. Мотор-редуктор BF80-04/D16LA4-TF-FV-S/ES125A9HA/SP – 3 шт. Рабоч.температура -40С ….+40С, i=47,46; 4600Нм; 15кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/А 2. Мотор-редуктор BF80-04/D16LA4-TF-FV-S/ES125A9HA/SP – 2 шт. Рабоч.температура -40С ….+40С, i=47,46; 4600Нм; 15кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/С 3. Мотор-редуктор BF90-04/D13LA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 2 шт. Рабоч.температура -40С ….+40С, i=107,5; 6700Нм; 9,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/А 4. Мотор-редуктор BF90-04/D13LA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 1 шт. Рабоч.температура -40С ….+40С, i=107,5; 6700Нм; 9,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/С 5. Мотор-редуктор BF70-63LR/D13MA4-TF-FV-S/ES070A9HA/SP – 2 шт. Рабоч.температура -40С ….+40С, i=36,88; 1830Нм; 7,5кВт (S1); 400V Y; напряжение тормоза 380…420 V (180V DC); напряжение вентилятора 380 …500 V; 50 Hz; встроенный антиконденсатный подогрев, встроенные термисторы, монтаж: H4 П/А
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО "Уралмашзавод", г. Екатеринбург, площадь Первой пятилеткиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
29.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.