Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1. Необходимый срок поставки: 31.01.2015 г. 2. Оплата поставляемой продукции осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения продукции на склад Заказчика. 3. Товаросопроводительные документы предоставляются на русском языке либо с заверенным переводом: сертификат соответствия, руководство по эксплуатации, паспорт. 4. Все цены в предложении должны быть с учетом НДС, при этом включать все остальные налоги, таможенные и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, стоимость доставки, а также все скидки, предлагаемые Поставщиком.