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    Главная / Торги / Оказание услуг по страхованию автотранспорта на 2015год (ОСАГО)

    Оказание услуг по страхованию автотранспорта на 2015год (ОСАГО)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401772953Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по страхованию автотранспорта на 2015год (ОСАГО)БарнаулПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401772953

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по страхованию автотранспорта на 2015год (ОСАГО)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.12.2014 13:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    Почтовый адрес

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Контактный телефон

    +7 3852 31-54-42

    Факс

    +7 3852 50-06-93

    Адрес электронной почты

    mvv@barnaulvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малышев Василий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Барнаул

    Закупки и тендеры Алтайский Край

    Закупки и тендеры Услуги страховых агентов и брокеров

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по страхованию автотранспорта на 2015год (ОСАГО)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.12.2014 10:00 GMT +319.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401772953Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по страхованию автотранспорта на 2015год (ОСАГО)Барнаул

    Дата и время вскрытия заявок

    19.12.2014 10:0019.12.2014 10:0019.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401772953Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по страхованию автотранспорта на 2015год (ОСАГО)Барнаул

    Подведение итогов не позднее

    26.12.2014 20:5926.12.2014 20:5926.12.2014 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401772953Подведение итогов не позднее Оказание услуг по страхованию автотранспорта на 2015год (ОСАГО)Барнаул

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.12.201426.12.2014 20:5926.12.2014 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401772953Подведение итогов не позднее Оказание услуг по страхованию автотранспорта на 2015год (ОСАГО)Барнаул

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по страхованию автотранспорта на 2015год (ОСАГО)

    Начальная цена

    560 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    67.20.1

    Деятельность страховых агентов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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