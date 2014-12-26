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    Главная / Торги / Огнеупоры для футеровки подины печи ДСП 120

    Огнеупоры для футеровки подины печи ДСП 120

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.12.2014 13:0026.12.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412103Дата и время окончания срока приема заявок Огнеупорная продукция для подины печи ДСП-120 ( подовые массы,узел эркера и донной фурмы)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412103

    Уникальный номер закупки

    извещение 25/14

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Огнеупоры для футеровки подины печи ДСП 120

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.12.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение 25/14

    третование к огнеупорам для подины

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-81-96 доб. 7172

    Факс

    +7 812 322-80-07

    Адрес электронной почты

    Maksim.Solomatov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Соломатов Максим Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Огнеупорная продукция для подины печи ДСП-120 ( подовые массы,узел эркера и донной фурмы)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.12.2014 13:00 GMT +326.12.2014 13:0026.12.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412103Дата и время окончания срока приема заявок Огнеупорная продукция для подины печи ДСП-120 ( подовые массы,узел эркера и донной фурмы)Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    26.12.2014 13:0026.12.2014 13:0026.12.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412103Дата и время вскрытия заявок Огнеупорная продукция для подины печи ДСП-120 ( подовые массы,узел эркера и донной фурмы)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    29.12.2014 13:3029.12.2014 13:3029.12.2014 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412103Подведение итогов не позднее Огнеупорная продукция для подины печи ДСП-120 ( подовые массы,узел эркера и донной фурмы)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.12.201429.12.2014 13:3029.12.2014 13:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412103Подведение итогов не позднее Огнеупорная продукция для подины печи ДСП-120 ( подовые массы,узел эркера и донной фурмы)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Огнеупорная продукция для подины печи ДСП-120 ( подовые массы,узел эркера и донной фурмы)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    6 копплектов

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650 Санкт-Петербург,Колпино,Ижорский завод, д б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    70 дней по факту поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-Спецсталь
    Все закупки и тендеры ОМЗ-Спецсталь

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.14

    Производство стали

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Огнеупорная продукция для подины печи ДСП-120 ( подовые массы,узел эркера и донной фурмы)"

    Кол-во: 6

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