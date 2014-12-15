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Номер извещения
31401772475
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и поставка экспериментального стендового образца электрической системы зажигания для детонационной модельной камеры
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
04.12.2014 12:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-92-20
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
npo966@ya.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мезенин Константин Васильевич
Место рассмотрения предложений
Химки
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Изготовление и поставка экспериментального стендового образца электрической системы зажигания для детонационной модельной камеры
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2014 15:00 GMT +315.12.2014 15:0015.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401772475Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка экспериментального стендового образца электрической системы зажигания для детонационной модельной камерыХимки
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2014 15:0015.12.2014 15:0015.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401772475Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка экспериментального стендового образца электрической системы зажигания для детонационной модельной камерыХимки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка экспериментального стендового образца электрической системы зажигания для детонационной модельной камеры
Начальная цена
4 401 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 коплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Территория ОАО «НПО Энергомаш» по адресу: Московская обл., г. Химки,ул. Бурденко, д. 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Отсутствуют
DK
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