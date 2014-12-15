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    Главная / Торги / Изготовление и поставка экспериментального стендового образца электрической системы зажигания для детонационной модельной камеры

    Изготовление и поставка экспериментального стендового образца электрической системы зажигания для детонационной модельной камеры

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2014 15:0015.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401772475Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка экспериментального стендового образца электрической системы зажигания для детонационной модельной камерыХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401772475

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка экспериментального стендового образца электрической системы зажигания для детонационной модельной камеры

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.12.2014 12:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Формы для заполнения

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Контактный телефон

    +7 495 286-92-20

    Факс

    +7 495 286-92-14

    Адрес электронной почты

    npo966@ya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мезенин Константин Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и поставка экспериментального стендового образца электрической системы зажигания для детонационной модельной камеры

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2014 15:00 GMT +315.12.2014 15:0015.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401772475Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка экспериментального стендового образца электрической системы зажигания для детонационной модельной камерыХимки

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2014 15:0015.12.2014 15:0015.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401772475Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка экспериментального стендового образца электрической системы зажигания для детонационной модельной камерыХимки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.12.201418.12.2014 15:0018.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401772475Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка экспериментального стендового образца электрической системы зажигания для детонационной модельной камерыХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка экспериментального стендового образца электрической системы зажигания для детонационной модельной камеры

    Начальная цена

    4 401 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 коплект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Территория ОАО «НПО Энергомаш» по адресу: Московская обл., г. Химки,ул. Бурденко, д. 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цена включает в себя стоимость товара, расходы на погрузку, доставку, разгрузку, тару, вывоз упаковки, страхования, проведение пуско-наладочных работ, полного комплекта технической документации на русском языке, таможенных пошлин, уплату налогов и других обязательных платежей которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сроки выполнения работ: начало – декабрь 2014 г.; завершение работ – ноябрь 2015 г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "НПО Энергомаш"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DK

    ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

    Документация лота

    Извещение

    27.12.2016

    Формы для заполнения

    27.12.2016

    Техническое задание

    27.12.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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