Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Цена включает в себя стоимость товара, расходы на погрузку, доставку, разгрузку, тару, вывоз упаковки, страхования, проведение пуско-наладочных работ, полного комплекта технической документации на русском языке, таможенных пошлин, уплату налогов и других обязательных платежей которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сроки выполнения работ: начало – декабрь 2014 г.; завершение работ – ноябрь 2015 г.