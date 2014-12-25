Аукцион на право заключения договора на поставку серверного оборудованиядля нужд ОАО «ГосНИИП»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств в Российских рублях на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, двумя этапами: - 20% от цены Договора, в порядке предварительного (авансового) платежа в течение 7 (семи) банковских дней с даты подписания Договора при условии получения счета от Поставщика. Счет должен быть выставлен Поставщиком в течение3 (трех) календарных дней с даты подписания Договора. - Оставшаяся сумма в размере 80% от цены Договора оплачивается «Заказчиком» в течение 7 (семи) банковских дней с даты подписания сторонами Акта приема-передачи, на основании выставленного Поставщиком счета.