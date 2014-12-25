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Номер извещения
31401772061
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аукцион на право заключения договора на поставку серверного оборудованиядля нужд ОАО «ГосНИИП»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
04.12.2014 11:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129226, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, 125
Почтовый адрес
129226, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, 125
Контактный телефон
+7 499 181-02-66
Факс
+7 499 181-33-70
Адрес электронной почты
zakupki-gosniip@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
МЕДВЕДЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Место рассмотрения предложений
Россия, 129226, г. Москва, Проспект Мира, д. 125
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка серверного оборудования для нужд ОАО «ГосНИИП»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2014 12:00 GMT +325.12.2014 12:0025.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401772061Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серверного оборудования для нужд ОАО «ГосНИИП»Россия, 129226, г. Москва, Проспект Мира, д. 125
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.12.2014 09:0030.12.2014 09:0030.12.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401772061Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка серверного оборудования для нужд ОАО «ГосНИИП»Россия, 129226, г. Москва, Проспект Мира, д. 125
Дата и время проведения
30.12.2014 09:0030.12.2014 09:0030.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401772061Дата и время проведения Поставка серверного оборудования для нужд ОАО «ГосНИИП»Россия, 129226, г. Москва, Проспект Мира, д. 125
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401772061Подведение итогов не позднее Поставка серверного оборудования для нужд ОАО «ГосНИИП»Россия, 129226, г. Москва, Проспект Мира, д. 125
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка серверного оборудования для нужд ОАО «ГосНИИП»
Начальная цена
2 735 375,13
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В полном соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки: Россия, 129226, г. Москва, Проспект Мира, д. 125 Срок поставки: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания Договора, при условии перечисления Заказчиком авансового платежа на основании выставленного Поставщиком счета.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГосНИИП
Все закупки и тендеры АО ГосНИИП
Адрес местонахождения
129226, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, 125
Отсутствуют
30
Документация лота
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