Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Аукцион на право заключения договора на поставку серверного оборудованиядля нужд ОАО «ГосНИИП»

    Аукцион на право заключения договора на поставку серверного оборудованиядля нужд ОАО «ГосНИИП»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2014 12:0025.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401772061Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серверного оборудования для нужд ОАО «ГосНИИП»Россия, 129226, г. Москва, Проспект Мира, д. 125Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401772061

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аукцион на право заключения договора на поставку серверного оборудованиядля нужд ОАО «ГосНИИП»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.12.2014 11:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аукционная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Государственный научно-исследовательский институт приборостроения
    Все закупки и тендеры АО ГосНИИП

    Юридический адрес

    129226, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, 125

    Почтовый адрес

    129226, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, 125

    Контактный телефон

    +7 499 181-02-66

    Факс

    +7 499 181-33-70

    Адрес электронной почты

    zakupki-gosniip@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    МЕДВЕДЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Россия, 129226, г. Москва, Проспект Мира, д. 125

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка серверного оборудования для нужд ОАО «ГосНИИП»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2014 12:00 GMT +325.12.2014 12:0025.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401772061Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серверного оборудования для нужд ОАО «ГосНИИП»Россия, 129226, г. Москва, Проспект Мира, д. 125

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    30.12.2014 09:0030.12.2014 09:0030.12.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401772061Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка серверного оборудования для нужд ОАО «ГосНИИП»Россия, 129226, г. Москва, Проспект Мира, д. 125

    Дата и время проведения

    30.12.2014 09:0030.12.2014 09:0030.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401772061Дата и время проведения Поставка серверного оборудования для нужд ОАО «ГосНИИП»Россия, 129226, г. Москва, Проспект Мира, д. 125

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401772061Подведение итогов не позднее Поставка серверного оборудования для нужд ОАО «ГосНИИП»Россия, 129226, г. Москва, Проспект Мира, д. 125

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401772061Подведение итогов не позднее Поставка серверного оборудования для нужд ОАО «ГосНИИП»Россия, 129226, г. Москва, Проспект Мира, д. 125

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка серверного оборудования для нужд ОАО «ГосНИИП»

    Начальная цена

    2 735 375,13

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки: Россия, 129226, г. Москва, Проспект Мира, д. 125 Срок поставки: в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания Договора, при условии перечисления Заказчиком авансового платежа на основании выставленного Поставщиком счета.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств в Российских рублях на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, двумя этапами: - 20% от цены Договора, в порядке предварительного (авансового) платежа в течение 7 (семи) банковских дней с даты подписания Договора при условии получения счета от Поставщика. Счет должен быть выставлен Поставщиком в течение3 (трех) календарных дней с даты подписания Договора. - Оставшаяся сумма в размере 80% от цены Договора оплачивается «Заказчиком» в течение 7 (семи) банковских дней с даты подписания сторонами Акта приема-передачи, на основании выставленного Поставщиком счета.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГосНИИП
    Все закупки и тендеры АО ГосНИИП

    Адрес местонахождения

    129226, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, 125

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    30

    ПРОИЗВОДСТВО ОФИСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

    Документация лота

    Аукционная документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211080215
    КО №1185/КО - Оказание услуг по организации рабочих мест для трудоустройства инвалидов и трудоустройства инвалидов на организованные рабочие места в счет квоты для приема на работу инвалидов для нужд Акционерное общество «Газпром теплоэнерго»
    КО №1185/КО - Оказание услуг по организации рабочих мест для трудоустройства инвалидов и...
    593470
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    690 776
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП213250
    №8 электроснабжение и электроосвещение ХА МиТОК г.Севастополь
    №8 электроснабжение и электроосвещение ХА МиТОК г.Севастополь
    587001
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ИСМ
    Редукцион № ГП237150
    закупка Феррониобия
    закупка Феррониобия
    593453
    Закупки корпоративных заказчиков
    Редукцион
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
    Продажа без объявления цены № ГП237148
    Реализация кранов шаровых 11с67п Ду200 Ру16 в сборе с комплектом ответных фланцев д 200Ру16 и электроприводом ГЗ-ОФВ-1200/15(380В) в количестве 4 (четырех) единиц (Евсино, Новосибирская область)
    Реализация кранов шаровых 11с67п Ду200 Ру16 в сборе с комплектом ответных фланцев д 200Ру16 и...
    593459
    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа без объявления цены
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    15.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 14:49
    Дата аукциона:
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211080157
    КО №1171/КО - Поставка трубы стальной и деталей трубопровода в ППУ для нужд Армавирского филиала ООО "Газпром теплоэнерго" для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Краснодар»
    КО №1171/КО - Поставка трубы стальной и деталей трубопровода в ППУ для нужд Армавирского...
    593462
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    6 812 505
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Мечел-Сервис
    Попозиционная № ГП136806
    Оказание услуг по размотке бунтового металлопроката в пруток в г. Санкт-Петербург
    Оказание услуг по размотке бунтового металлопроката в пруток в г. Санкт-Петербург
    579333
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО Москокс
    Запрос предложений № ГП127904
    Выполнение работ по реализации проекта "Вводные распределительные шкафы постоянного и переменного тока щитовой НУБ-0,4 кВ. Техническое перевооружение.
    Выполнение работ по реализации проекта "Вводные распределительные шкафы постоянного и...
    459432
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № 32110676066
    503/27.09.21/НСТЭЦ/КО/Э Поставка новогодних детских подарков
    503/27.09.21/НСТЭЦ/КО/Э Поставка новогодних детских подарков
    540490
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    855 770
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить