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    Главная / Торги / Поставка лакокрасочной продукции для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)

    Поставка лакокрасочной продукции для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.12.2014 07:0011.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401771580Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочной продукции для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401771580

    Уникальный номер закупки

    ЭТП ГПБ-К-53

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка лакокрасочной продукции для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.12.2014 10:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация лакокраска

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-65-95

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki_kbha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горбачев Сергей Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лакокрасочной продукции для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.12.2014 07:00 GMT +311.12.2014 07:0011.12.2014 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401771580Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лакокрасочной продукции для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Дата и время вскрытия заявок

    11.12.2014 07:1011.12.2014 07:1011.12.2014 07:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401771580Дата и время вскрытия заявок Поставка лакокрасочной продукции для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.12.201412.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401771580Подведение итогов не позднее Поставка лакокрасочной продукции для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лакокрасочной продукции для нужд открытого акционерного общества «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА)

    Начальная цена

    223 031,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование и количество поставляемого товара в соответствии со Спецификацией (Приложение №2 к договору)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты - Безналичный расчет. Поставщик в течение 3 рабочих дней после подписания Сторонами товарной накладной представляет Покупателю счет на оплату в размере 100% от стоимости договора. Покупатель осуществляет оплату по договору в течение 20 банковских дней после получения счета Поставщика.Товар должен быть поставлен в течение 14 дней после подписания Сторонами договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    73.10

    Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

    Документация лота

    Документация лакокраска

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Эмаль алкидная ПФ-115 белая "

    Кол-во: 339

    "Позиция 2"

    "Шпатлевка латексная"

    Кол-во: 275

    "Позиция 3"

    "Краска "

    Кол-во: 308

    "Позиция 4"

    "Лак паркетный "

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Грунтовка "

    Кол-во: 150

    "Позиция 6"

    "Штукатурка в мешках по 30 кг"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Корунд "

    Кол-во: 200

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    • От 1,7% годовых
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