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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401771444
Уникальный номер закупки
4
Наименование закупки
Многофункциональные устройства и комплекты картриджей к ним
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
04.12.2014 10:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-89
Факс
+7 495 276-29-89
Адрес электронной почты
opkp@almaz-anteystroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вавилов Олег Витальевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Многофункциональные устройства и комплекты картриджей к ним
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2014 15:00 GMT +315.12.2014 15:0015.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401771444Дата и время окончания срока приема заявок Многофункциональные устройства и комплекты картриджей к нимМосква
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2014 15:0015.12.2014 15:0015.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401771444Дата и время вскрытия заявок Многофункциональные устройства и комплекты картриджей к нимМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Многофункциональные устройства и комплекты картриджей к ним
Начальная цена
260 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
8
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
Все закупки и тендеры АЛМАЗ-АНТЕЙ СТРОЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, Российская Федерация, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Отсутствуют
52.48.13
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