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Номер извещения
ГП412094
Уникальный номер закупки
106
Наименование закупки
Реализация легированной шихты
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
04.12.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-89-00 доб. 2143
Факс
+7 812 322-82-39
Адрес электронной почты
anton.kuznetsov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Антон Борисович
Место рассмотрения предложений
Колпино
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лом легированный габаритный 06Х15Н4ДМЛ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.12.2014 20:00 GMT +305.12.2014 20:0005.12.2014 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412094Дата и время окончания срока приема заявок Лом легированный габаритный 06Х15Н4ДМЛКолпино
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.12.2014 08:0008.12.2014 08:0008.12.2014 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412094Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом легированный габаритный 06Х15Н4ДМЛКолпино
Дата и время проведения
08.12.2014 09:0008.12.2014 09:0008.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412094Дата и время проведения Лом легированный габаритный 06Х15Н4ДМЛКолпино
Подведение итогов не позднее
15.12.2014 10:3915.12.2014 10:3915.12.2014 10:39Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412094Подведение итогов не позднее Лом легированный габаритный 06Х15Н4ДМЛКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лом легированный габаритный 06Х15Н4ДМЛ
Начальная цена
24 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
37.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Лом легированный габаритный 08Х14НДЛ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.12.2014 20:00 GMT +305.12.2014 20:0005.12.2014 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412094Дата и время окончания срока приема заявок Лом легированный габаритный 08Х14НДЛКолпино
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.12.2014 08:0008.12.2014 08:0008.12.2014 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412094Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом легированный габаритный 08Х14НДЛКолпино
Дата и время проведения
08.12.2014 09:0008.12.2014 09:0008.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412094Дата и время проведения Лом легированный габаритный 08Х14НДЛКолпино
Подведение итогов не позднее
08.12.2014 15:0008.12.2014 15:0008.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412094Подведение итогов не позднее Лом легированный габаритный 08Х14НДЛКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лом легированный габаритный 08Х14НДЛ
Начальная цена
12 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
37.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Лом легированный габаритный 40Х24Н12СЛ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.12.2014 20:00 GMT +305.12.2014 20:0005.12.2014 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412094Дата и время окончания срока приема заявок Лом легированный габаритный 40Х24Н12СЛКолпино
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.12.2014 08:0008.12.2014 08:0008.12.2014 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412094Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом легированный габаритный 40Х24Н12СЛКолпино
Дата и время проведения
08.12.2014 09:0008.12.2014 09:0008.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412094Дата и время проведения Лом легированный габаритный 40Х24Н12СЛКолпино
Подведение итогов не позднее
15.12.2014 09:2715.12.2014 09:2715.12.2014 09:27Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412094Подведение итогов не позднее Лом легированный габаритный 40Х24Н12СЛКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лом легированный габаритный 40Х24Н12СЛ
Начальная цена
65 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
37.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
Лом легированный негабаритный 06Х15Н4ДМЛ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.12.2014 20:00 GMT +305.12.2014 20:0005.12.2014 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412094Дата и время окончания срока приема заявок Лом легированный негабаритный 06Х15Н4ДМЛКолпино
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.12.2014 08:0008.12.2014 08:0008.12.2014 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412094Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом легированный негабаритный 06Х15Н4ДМЛКолпино
Дата и время проведения
08.12.2014 09:0008.12.2014 09:0008.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412094Дата и время проведения Лом легированный негабаритный 06Х15Н4ДМЛКолпино
Подведение итогов не позднее
15.12.2014 09:3015.12.2014 09:3015.12.2014 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412094Подведение итогов не позднее Лом легированный негабаритный 06Х15Н4ДМЛКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лом легированный негабаритный 06Х15Н4ДМЛ
Начальная цена
18 300,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
37.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
Лом легированный негабаритный 08Х14НДЛ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.12.2014 20:00 GMT +305.12.2014 20:0005.12.2014 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412094Дата и время окончания срока приема заявок Лом легированный негабаритный 08Х14НДЛКолпино
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.12.2014 08:0008.12.2014 08:0008.12.2014 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412094Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом легированный негабаритный 08Х14НДЛКолпино
Дата и время проведения
08.12.2014 09:0008.12.2014 09:0008.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412094Дата и время проведения Лом легированный негабаритный 08Х14НДЛКолпино
Подведение итогов не позднее
08.12.2014 15:0008.12.2014 15:0008.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412094Подведение итогов не позднее Лом легированный негабаритный 08Х14НДЛКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лом легированный негабаритный 08Х14НДЛ
Начальная цена
9 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
37.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Лом легированный негабаритный 40Х24Н12СЛ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.12.2014 20:00 GMT +305.12.2014 20:0005.12.2014 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412094Дата и время окончания срока приема заявок Лом легированный негабаритный 40Х24Н12СЛКолпино
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.12.2014 08:0008.12.2014 08:0008.12.2014 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412094Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом легированный негабаритный 40Х24Н12СЛКолпино
Дата и время проведения
08.12.2014 09:0008.12.2014 09:0008.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412094Дата и время проведения Лом легированный негабаритный 40Х24Н12СЛКолпино
Подведение итогов не позднее
15.12.2014 09:3015.12.2014 09:3015.12.2014 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412094Подведение итогов не позднее Лом легированный негабаритный 40Х24Н12СЛКолпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лом легированный негабаритный 40Х24Н12СЛ
Начальная цена
60 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Отсутствуют
37.10.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
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