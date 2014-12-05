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    Главная / Торги / Реализация легированной шихты

    Реализация легированной шихты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.12.2014 20:0005.12.2014 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412094Дата и время окончания срока приема заявок Лом легированный негабаритный 08Х14НДЛКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412094

    Уникальный номер закупки

    106

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация легированной шихты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.12.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2143

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    anton.kuznetsov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Сырье вторичное неметаллическое

    Ключевые слова:

    лом

    Список лотов

    Лот 1

    Лом легированный габаритный 06Х15Н4ДМЛ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.12.2014 20:00 GMT +305.12.2014 20:0005.12.2014 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412094Дата и время окончания срока приема заявок Лом легированный габаритный 06Х15Н4ДМЛКолпино

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.12.2014 08:0008.12.2014 08:0008.12.2014 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412094Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом легированный габаритный 06Х15Н4ДМЛКолпино

    Дата и время проведения

    08.12.2014 09:0008.12.2014 09:0008.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412094Дата и время проведения Лом легированный габаритный 06Х15Н4ДМЛКолпино

    Подведение итогов не позднее

    15.12.2014 10:3915.12.2014 10:3915.12.2014 10:39Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412094Подведение итогов не позднее Лом легированный габаритный 06Х15Н4ДМЛКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.201415.12.2014 10:3915.12.2014 10:39Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412094Подведение итогов не позднее Лом легированный габаритный 06Х15Н4ДМЛКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лом легированный габаритный 06Х15Н4ДМЛ

    Начальная цена

    24 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    37.10.1

    Обработка отходов и лома черных металлов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лом легированный габаритный 06Х15Н4ДМЛ"

    Кол-во: 20

    Лот 2

    Лом легированный габаритный 08Х14НДЛ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.12.2014 20:00 GMT +305.12.2014 20:0005.12.2014 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412094Дата и время окончания срока приема заявок Лом легированный габаритный 08Х14НДЛКолпино

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.12.2014 08:0008.12.2014 08:0008.12.2014 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412094Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом легированный габаритный 08Х14НДЛКолпино

    Дата и время проведения

    08.12.2014 09:0008.12.2014 09:0008.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412094Дата и время проведения Лом легированный габаритный 08Х14НДЛКолпино

    Подведение итогов не позднее

    08.12.2014 15:0008.12.2014 15:0008.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412094Подведение итогов не позднее Лом легированный габаритный 08Х14НДЛКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.12.201408.12.2014 15:0008.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412094Подведение итогов не позднее Лом легированный габаритный 08Х14НДЛКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лом легированный габаритный 08Х14НДЛ

    Начальная цена

    12 700,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    37.10.1

    Обработка отходов и лома черных металлов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лом легированный габаритный 08Х14НДЛ"

    Кол-во: 10

    Лот 3

    Лом легированный габаритный 40Х24Н12СЛ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.12.2014 20:00 GMT +305.12.2014 20:0005.12.2014 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412094Дата и время окончания срока приема заявок Лом легированный габаритный 40Х24Н12СЛКолпино

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.12.2014 08:0008.12.2014 08:0008.12.2014 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412094Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом легированный габаритный 40Х24Н12СЛКолпино

    Дата и время проведения

    08.12.2014 09:0008.12.2014 09:0008.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412094Дата и время проведения Лом легированный габаритный 40Х24Н12СЛКолпино

    Подведение итогов не позднее

    15.12.2014 09:2715.12.2014 09:2715.12.2014 09:27Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412094Подведение итогов не позднее Лом легированный габаритный 40Х24Н12СЛКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.201415.12.2014 09:2715.12.2014 09:27Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412094Подведение итогов не позднее Лом легированный габаритный 40Х24Н12СЛКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лом легированный габаритный 40Х24Н12СЛ

    Начальная цена

    65 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    37.10.1

    Обработка отходов и лома черных металлов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лом легированный габаритный 40Х24Н12СЛ"

    Кол-во: 5

    Лот 4

    Лом легированный негабаритный 06Х15Н4ДМЛ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.12.2014 20:00 GMT +305.12.2014 20:0005.12.2014 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412094Дата и время окончания срока приема заявок Лом легированный негабаритный 06Х15Н4ДМЛКолпино

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.12.2014 08:0008.12.2014 08:0008.12.2014 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412094Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом легированный негабаритный 06Х15Н4ДМЛКолпино

    Дата и время проведения

    08.12.2014 09:0008.12.2014 09:0008.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412094Дата и время проведения Лом легированный негабаритный 06Х15Н4ДМЛКолпино

    Подведение итогов не позднее

    15.12.2014 09:3015.12.2014 09:3015.12.2014 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412094Подведение итогов не позднее Лом легированный негабаритный 06Х15Н4ДМЛКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.201415.12.2014 09:3015.12.2014 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412094Подведение итогов не позднее Лом легированный негабаритный 06Х15Н4ДМЛКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лом легированный негабаритный 06Х15Н4ДМЛ

    Начальная цена

    18 300,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    37.10.1

    Обработка отходов и лома черных металлов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лом легированный негабаритный 06Х15Н4ДМЛ"

    Кол-во: 200

    Лот 5

    Лом легированный негабаритный 08Х14НДЛ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.12.2014 20:00 GMT +305.12.2014 20:0005.12.2014 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412094Дата и время окончания срока приема заявок Лом легированный негабаритный 08Х14НДЛКолпино

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.12.2014 08:0008.12.2014 08:0008.12.2014 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412094Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом легированный негабаритный 08Х14НДЛКолпино

    Дата и время проведения

    08.12.2014 09:0008.12.2014 09:0008.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412094Дата и время проведения Лом легированный негабаритный 08Х14НДЛКолпино

    Подведение итогов не позднее

    08.12.2014 15:0008.12.2014 15:0008.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412094Подведение итогов не позднее Лом легированный негабаритный 08Х14НДЛКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.12.201408.12.2014 15:0008.12.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412094Подведение итогов не позднее Лом легированный негабаритный 08Х14НДЛКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лом легированный негабаритный 08Х14НДЛ

    Начальная цена

    9 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    37.10.1

    Обработка отходов и лома черных металлов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лом легированный негабаритный 08Х14НДЛ"

    Кол-во: 100

    Лот 6

    Лом легированный негабаритный 40Х24Н12СЛ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.12.2014 20:00 GMT +305.12.2014 20:0005.12.2014 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412094Дата и время окончания срока приема заявок Лом легированный негабаритный 40Х24Н12СЛКолпино

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    08.12.2014 08:0008.12.2014 08:0008.12.2014 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412094Дата окончания срока рассмотрения заявок Лом легированный негабаритный 40Х24Н12СЛКолпино

    Дата и время проведения

    08.12.2014 09:0008.12.2014 09:0008.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412094Дата и время проведения Лом легированный негабаритный 40Х24Н12СЛКолпино

    Подведение итогов не позднее

    15.12.2014 09:3015.12.2014 09:3015.12.2014 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412094Подведение итогов не позднее Лом легированный негабаритный 40Х24Н12СЛКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.201415.12.2014 09:3015.12.2014 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412094Подведение итогов не позднее Лом легированный негабаритный 40Х24Н12СЛКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лом легированный негабаритный 40Х24Н12СЛ

    Начальная цена

    60 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    37.10.1

    Обработка отходов и лома черных металлов

    Документация лота

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    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лом легированный негабаритный 40Х24Н12СЛ"

    Кол-во: 20

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