Запрос ценовых котировок на оказание услуг по перевозке автотранспортом кольца упорного из цеха №33, г. Колпино до строительной площадки блока №4 Ростовской АЭС.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП412088 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос ценовых котировок на оказание услуг по перевозке автотранспортом кольца упорного из цеха №33, г. Колпино до строительной площадки блока №4 Ростовской АЭС. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Техническое задание

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Ижорские заводы

Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы Юридический адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н Почтовый адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н Контактный телефон +7 812 322-80-00 Факс +7 812 322-80-00 Адрес электронной почты Oksana.Khamedzyanova@omzglobal.com Ф.И.О. контактного лица Хамедзянова Оксана Александровна Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург, Колпино Закупки и тендеры Услуги транспортные вспомогательные прочие Ключевые слова: транспорт

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