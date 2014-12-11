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    Главная / Торги / Сбор коммерческих предложений на выполнениенаучно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для ОАО «Уралхиммаш» согласно прилагаемого технического задания.

    Сбор коммерческих предложений на выполнениенаучно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для ОАО «Уралхиммаш» согласно прилагаемого технического задания.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.12.2014 05:0011.12.2014 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412087Дата и время окончания срока приема заявок Сбор коммерческих предложений на выполнениенаучно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для ОАО «Уралхиммаш» согласно прилагаемого технического задания.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412087

    Уникальный номер закупки

    450-0001

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Сбор коммерческих предложений на выполнениенаучно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для ОАО «Уралхиммаш» согласно прилагаемого технического задания.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Анкета участника

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-07-10

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    s.v.kuznetsov@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Сергей Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сбор коммерческих предложений на выполнениенаучно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для ОАО «Уралхиммаш» согласно прилагаемого технического задания.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.12.2014 05:00 GMT +311.12.2014 05:0011.12.2014 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412087Дата и время окончания срока приема заявок Сбор коммерческих предложений на выполнениенаучно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для ОАО «Уралхиммаш» согласно прилагаемого технического задания.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    11.12.2014 05:0011.12.2014 05:0011.12.2014 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412087Дата и время вскрытия заявок Сбор коммерческих предложений на выполнениенаучно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для ОАО «Уралхиммаш» согласно прилагаемого технического задания.Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    11.12.2014 12:0011.12.2014 12:0011.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412087Подведение итогов не позднее Сбор коммерческих предложений на выполнениенаучно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для ОАО «Уралхиммаш» согласно прилагаемого технического задания.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.12.201411.12.2014 12:0011.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412087Подведение итогов не позднее Сбор коммерческих предложений на выполнениенаучно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для ОАО «Уралхиммаш» согласно прилагаемого технического задания.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сбор коммерческих предложений на выполнениенаучно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для ОАО «Уралхиммаш» согласно прилагаемого технического задания.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Сбор коммерческих предложений на выполнениенаучно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для ОАО «Уралхиммаш» согласно прилагаемого технического задания.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Договорная
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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