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Номер извещения
ГП412087
Уникальный номер закупки
450-0001
Наименование закупки
Сбор коммерческих предложений на выполнениенаучно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для ОАО «Уралхиммаш» согласно прилагаемого технического задания.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.12.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-07-10
Факс
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Адрес электронной почты
s.v.kuznetsov@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецов Сергей Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Сбор коммерческих предложений на выполнениенаучно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для ОАО «Уралхиммаш» согласно прилагаемого технического задания.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.12.2014 05:00 GMT +311.12.2014 05:0011.12.2014 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412087Дата и время окончания срока приема заявок Сбор коммерческих предложений на выполнениенаучно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для ОАО «Уралхиммаш» согласно прилагаемого технического задания.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
11.12.2014 05:0011.12.2014 05:0011.12.2014 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412087Дата и время вскрытия заявок Сбор коммерческих предложений на выполнениенаучно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для ОАО «Уралхиммаш» согласно прилагаемого технического задания.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
11.12.2014 12:0011.12.2014 12:0011.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412087Подведение итогов не позднее Сбор коммерческих предложений на выполнениенаучно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для ОАО «Уралхиммаш» согласно прилагаемого технического задания.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.12.201411.12.2014 12:0011.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412087Подведение итогов не позднее Сбор коммерческих предложений на выполнениенаучно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для ОАО «Уралхиммаш» согласно прилагаемого технического задания.Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сбор коммерческих предложений на выполнениенаучно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для ОАО «Уралхиммаш» согласно прилагаемого технического задания.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Сбор коммерческих предложений на выполнениенаучно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для ОАО «Уралхиммаш» согласно прилагаемого технического задания.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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