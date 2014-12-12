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Номер извещения
ГП412090
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
монтаж ЭКГ-5А зав. № 12752 ООО Холсим РУС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.12.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
7-343-336353
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
E.Kochneva@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кочнева Не указано Елена
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Монтаж ЭКГ-5А зав. № 12752 ООО Холсим РУС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.12.2014 10:30 GMT +312.12.2014 10:3012.12.2014 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412090Дата и время окончания срока приема заявок монтаж ЭКГ-5А зав. № 12752 ООО Холсим РУСЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
12.12.2014 11:0012.12.2014 11:0012.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412090Дата и время вскрытия заявок монтаж ЭКГ-5А зав. № 12752 ООО Холсим РУСЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
12.12.2014 12:0012.12.2014 12:0012.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412090Подведение итогов не позднее монтаж ЭКГ-5А зав. № 12752 ООО Холсим РУСЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Монтаж ЭКГ-5А зав. № 12752 ООО Холсим РУС
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно предмета договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Вольск (Саратовская обл.)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
29.56.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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