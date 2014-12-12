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Номер извещения
ГП412085
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Изготовление и установка стеллажей для склада
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.12.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
241050, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, Горького, 2А
Почтовый адрес
241050, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, Горького, 2А
Контактный телефон
+7 910 332-96-40
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
s.gutnik@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гутник Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Брянск
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и установка комплекта стеллажей фронтального типа для склада
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.12.2014 15:00 GMT +312.12.2014 15:0012.12.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412085Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и установка комплекта стеллажей фронтального типа для складаБрянск
Дата и время вскрытия заявок
12.12.2014 15:3012.12.2014 15:3012.12.2014 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412085Дата и время вскрытия заявок Изготовление и установка комплекта стеллажей фронтального типа для складаБрянск
Подведение итогов не позднее
18.12.2014 16:0018.12.2014 16:0018.12.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412085Подведение итогов не позднее Изготовление и установка комплекта стеллажей фронтального типа для складаБрянск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и установка комплекта стеллажей фронтального типа для склада
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
комплектация (изготовление и сборка) стеллажей для склада
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Брянская область, Выгоничский район, с.Уручье (+/- 20 км)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БрянскАгрострой
Все закупки и тендеры БрянскАгрострой
Адрес местонахождения
241050, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, Горького, 2А
Отсутствуют
51.65.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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