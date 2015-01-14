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    Главная / Торги / На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Приморский край, Камчатский край)

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Приморский край, Камчатский край)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2015 09:0014.01.2015 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412082Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Приморский край) Административные округа г Москвы /Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412082

    Уникальный номер закупки

    318-А-ВВ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Приморский край, Камчатский край)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аукционная документация

    Приложение № 3 проект договора по лоту № 3

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    o.danilin@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Данилин Олег Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Ключевые слова:

    атс

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Приморский край)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2015 09:00 GMT +314.01.2015 09:0014.01.2015 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412082Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Приморский край) Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.01.2015 09:0015.01.2015 09:0015.01.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412082Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Приморский край) Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    16.01.2015 09:0016.01.2015 09:0016.01.2015 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412082Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Приморский край) Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    19.01.2015 09:0019.01.2015 09:0019.01.2015 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412082Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Приморский край) Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.201519.01.2015 09:0019.01.2015 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412082Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Приморский край) Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Приморский край)

    Начальная цена

    85,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    46 971,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    46 971,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    552,60 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приморский край, Пограничный район, ул. Ленина, д. 49Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением № 3 к аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Приморский край)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2015 09:00 GMT +314.01.2015 09:0014.01.2015 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412082Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Приморский край) Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.01.2015 09:0015.01.2015 09:0015.01.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412082Дата окончания срока рассмотрения заявок На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Приморский край) Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    16.01.2015 09:0016.01.2015 09:0016.01.2015 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412082Дата и время проведения На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Приморский край) Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    19.01.2015 09:0019.01.2015 09:0019.01.2015 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412082Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Приморский край) Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.201519.01.2015 09:0019.01.2015 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412082Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Приморский край) Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Приморский край)

    Начальная цена

    141,17

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    38 948,80 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    38 948,80

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    275,90 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Приморский край, Спасский район, с. Красный Кут, военный городок № 21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением № 3 к аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Камчатский край)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2015 09:00 GMT +314.01.2015 09:0014.01.2015 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412082Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Камчатский край) Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.01.2015 09:0015.01.2015 09:0015.01.2015 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП412082Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Камчатский край) Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    16.01.2015 09:0016.01.2015 09:0016.01.2015 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП412082Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Камчатский край) Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    19.01.2015 09:0019.01.2015 09:0019.01.2015 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412082Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Камчатский край) Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.201519.01.2015 09:0019.01.2015 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412082Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Камчатский край) Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток» (Камчатский край)

    Начальная цена

    250,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    61 775,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    61 775,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    247,10 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением № 3 к аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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