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Номер извещения
ГП412093
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку оборудования для работы с трубами полиэтиленовыми (многолотовая закупка)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.12.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
tender@vrnvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рыбина Ксения Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр. 4
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Аппарат для сварки труб FRIAMAT Prime – 7 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.12.2014 17:30 GMT +312.12.2014 17:3012.12.2014 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412093Дата и время окончания срока приема заявок Аппарат для сварки труб FRIAMAT Prime – 7 шт.г. Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр. 4
Дата и время вскрытия заявок
12.12.2014 17:3012.12.2014 17:3012.12.2014 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412093Дата и время вскрытия заявок Аппарат для сварки труб FRIAMAT Prime – 7 шт.г. Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр. 4
Подведение итогов не позднее
31.12.2014 12:0031.12.2014 12:0031.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412093Подведение итогов не позднее Аппарат для сварки труб FRIAMAT Prime – 7 шт.г. Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр. 4
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аппарат для сварки труб FRIAMAT Prime – 7 шт.
Начальная цена
1 680 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7
Машина стыковой сварки РОВЕЛД P 160 В – 6 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.12.2014 17:30 GMT +312.12.2014 17:3012.12.2014 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412093Дата и время окончания срока приема заявок Машина стыковой сварки РОВЕЛД P 160 В – 6 шт.г. Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр. 4
Дата и время вскрытия заявок
12.12.2014 17:3012.12.2014 17:3012.12.2014 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412093Дата и время вскрытия заявок Машина стыковой сварки РОВЕЛД P 160 В – 6 шт.г. Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр. 4
Подведение итогов не позднее
31.12.2014 12:0031.12.2014 12:0031.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412093Подведение итогов не позднее Машина стыковой сварки РОВЕЛД P 160 В – 6 шт.г. Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр. 4
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Машина стыковой сварки РОВЕЛД P 160 В – 6 шт.
Начальная цена
2 040 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
DK
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Машина стыковой сварки РОВЕЛД P 355 B – 1 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.12.2014 17:30 GMT +312.12.2014 17:3012.12.2014 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412093Дата и время окончания срока приема заявок Машина стыковой сварки РОВЕЛД P 355 B – 1 шт.г. Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр. 4
Дата и время вскрытия заявок
12.12.2014 17:3012.12.2014 17:3012.12.2014 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412093Дата и время вскрытия заявок Машина стыковой сварки РОВЕЛД P 355 B – 1 шт.г. Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр. 4
Подведение итогов не позднее
31.12.2014 12:0031.12.2014 12:0031.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412093Подведение итогов не позднее Машина стыковой сварки РОВЕЛД P 355 B – 1 шт.г. Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр. 4
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Машина стыковой сварки РОВЕЛД P 355 B – 1 шт.
Начальная цена
455 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
DK
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Сварочный аппарат GF-630 – 1 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.12.2014 17:30 GMT +312.12.2014 17:3012.12.2014 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412093Дата и время окончания срока приема заявок Сварочный аппарат GF-630 – 1 шт.г. Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр. 4
Дата и время вскрытия заявок
12.12.2014 17:3012.12.2014 17:3012.12.2014 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412093Дата и время вскрытия заявок Сварочный аппарат GF-630 – 1 шт.г. Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр. 4
Подведение итогов не позднее
31.12.2014 12:0031.12.2014 12:0031.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412093Подведение итогов не позднее Сварочный аппарат GF-630 – 1 шт.г. Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр. 4
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сварочный аппарат GF-630 – 1 шт.
Начальная цена
1 440 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Машина для стыковой сварки с нагревательным элементом РОВЕЛД P 250 В – 2 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.12.2014 17:30 GMT +312.12.2014 17:3012.12.2014 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412093Дата и время окончания срока приема заявок Машина для стыковой сварки с нагревательным элементом РОВЕЛД P 250 В – 2 шт.г. Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр. 4
Дата и время вскрытия заявок
12.12.2014 17:3012.12.2014 17:3012.12.2014 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412093Дата и время вскрытия заявок Машина для стыковой сварки с нагревательным элементом РОВЕЛД P 250 В – 2 шт.г. Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр. 4
Подведение итогов не позднее
31.12.2014 12:0031.12.2014 12:0031.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412093Подведение итогов не позднее Машина для стыковой сварки с нагревательным элементом РОВЕЛД P 250 В – 2 шт.г. Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр. 4
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Машина для стыковой сварки с нагревательным элементом РОВЕЛД P 250 В – 2 шт.
Начальная цена
1 100 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
DK
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Устройство для снятия оксидного слоя ROTHENBERGER – 6 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.12.2014 17:30 GMT +312.12.2014 17:3012.12.2014 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412093Дата и время окончания срока приема заявок Устройство для снятия оксидного слоя ROTHENBERGER – 6 шт.г. Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр. 4
Дата и время вскрытия заявок
12.12.2014 17:3012.12.2014 17:3012.12.2014 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412093Дата и время вскрытия заявок Устройство для снятия оксидного слоя ROTHENBERGER – 6 шт.г. Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр. 4
Подведение итогов не позднее
31.12.2014 12:0031.12.2014 12:0031.12.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412093Подведение итогов не позднее Устройство для снятия оксидного слоя ROTHENBERGER – 6 шт.г. Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр. 4
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Устройство для снятия оксидного слоя ROTHENBERGER – 6 шт.
Начальная цена
630 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
DK
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
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