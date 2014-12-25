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    Главная / Торги / Ремонт силовой и осветительной разводки в цехе №570, корпус №28, площадка №2 (согласно дефектной ведомости)

    Ремонт силовой и осветительной разводки в цехе №570, корпус №28, площадка №2 (согласно дефектной ведомости)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2014 10:0025.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401772357Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт силовой и осветительной разводки в цехе №570, корпус №28, площадка №2 (согласно дефектной ведомости)ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401772357

    Уникальный номер закупки

    14-289-2014/А

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт силовой и осветительной разводки в цехе №570, корпус №28, площадка №2 (согласно дефектной ведомости)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.12.2014 12:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Проект договора

    Дефектная ведомость

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupkistrela@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцев Николай Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Работы электромонтажные

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт силовой и осветительной разводки в цехе №570, корпус №28, площадка №2 (согласно дефектной ведомости)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2014 10:00 GMT +325.12.2014 10:0025.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401772357Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт силовой и осветительной разводки в цехе №570, корпус №28, площадка №2 (согласно дефектной ведомости)Тула

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    13.01.2015 23:5913.01.2015 23:5913.01.2015 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401772357Дата окончания срока рассмотрения заявок Ремонт силовой и осветительной разводки в цехе №570, корпус №28, площадка №2 (согласно дефектной ведомости)Тула

    Дата и время проведения

    14.01.2015 10:0014.01.2015 10:0014.01.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401772357Дата и время проведения Ремонт силовой и осветительной разводки в цехе №570, корпус №28, площадка №2 (согласно дефектной ведомости)Тула

    Подведение итогов не позднее

    20.01.2015 11:1520.01.2015 11:1520.01.2015 11:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401772357Подведение итогов не позднее Ремонт силовой и осветительной разводки в цехе №570, корпус №28, площадка №2 (согласно дефектной ведомости)Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.201520.01.2015 11:1520.01.2015 11:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401772357Подведение итогов не позднее Ремонт силовой и осветительной разводки в цехе №570, корпус №28, площадка №2 (согласно дефектной ведомости)Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт силовой и осветительной разводки в цехе №570, корпус №28, площадка №2 (согласно дефектной ведомости)

    Начальная цена

    5 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с дефектной ведомостью и проектом договора.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место выполнения работ: г. Тула, ул. Арсенальная д.2, производственная площадка №2, корпус №28.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ремонтные работы должны быть выполнены согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ);Представители Исполнителя должны иметь в обязательном порядке гражданство РФ. Работы производятся в условиях действующего производства. Работа на режимном предприятии с 8-00 до 17-00 (будние дни) (соответствующее оформление пропусков, допусков, разрешений и т.д.);После выполнения работ, предоставить техническую документацию по сдаче-приёмке электромонтажных работ с приложением всех паспортов устанавливаемого оборудования.Уборка, вывоз мусора и его утилизация осуществляется силами Подрядчика;Гарантия качества выполнения работ не менее 1 года.Срок выполнения работ: в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента подписания Договора.Работы выполняются без аванса.Расчёт – производится в течение 10 дней после подписания акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3).Платежи производятся путём безналичного перечисления денежных средств, платёжными поручениями Заказчика по счёту Исполнителя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.31

    Производство электромонтажных работ

    Документация лота

    Документация

    29.09.2016

    Проект договора

    29.09.2016

    Дефектная ведомость

    29.09.2016

    Извещение

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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