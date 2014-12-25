Ремонт силовой и осветительной разводки в цехе №570, корпус №28, площадка №2 (согласно дефектной ведомости)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Ремонтные работы должны быть выполнены согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ);Представители Исполнителя должны иметь в обязательном порядке гражданство РФ. Работы производятся в условиях действующего производства. Работа на режимном предприятии с 8-00 до 17-00 (будние дни) (соответствующее оформление пропусков, допусков, разрешений и т.д.);После выполнения работ, предоставить техническую документацию по сдаче-приёмке электромонтажных работ с приложением всех паспортов устанавливаемого оборудования.Уборка, вывоз мусора и его утилизация осуществляется силами Подрядчика;Гарантия качества выполнения работ не менее 1 года.Срок выполнения работ: в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента подписания Договора.Работы выполняются без аванса.Расчёт – производится в течение 10 дней после подписания акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3).Платежи производятся путём безналичного перечисления денежных средств, платёжными поручениями Заказчика по счёту Исполнителя.