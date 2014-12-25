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Номер извещения
31401772357
Уникальный номер закупки
14-289-2014/А
Наименование закупки
Ремонт силовой и осветительной разводки в цехе №570, корпус №28, площадка №2 (согласно дефектной ведомости)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
04.12.2014 12:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
Почтовый адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
Контактный телефон
+7 4872 39-37-82
Факс
+7 4872 34-11-04
Адрес электронной почты
zakupkistrela@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зайцев Николай Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Тула
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Ремонт силовой и осветительной разводки в цехе №570, корпус №28, площадка №2 (согласно дефектной ведомости)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2014 10:00 GMT +325.12.2014 10:0025.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401772357Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт силовой и осветительной разводки в цехе №570, корпус №28, площадка №2 (согласно дефектной ведомости)Тула
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.01.2015 23:5913.01.2015 23:5913.01.2015 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401772357Дата окончания срока рассмотрения заявок Ремонт силовой и осветительной разводки в цехе №570, корпус №28, площадка №2 (согласно дефектной ведомости)Тула
Дата и время проведения
14.01.2015 10:0014.01.2015 10:0014.01.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401772357Дата и время проведения Ремонт силовой и осветительной разводки в цехе №570, корпус №28, площадка №2 (согласно дефектной ведомости)Тула
Подведение итогов не позднее
20.01.2015 11:1520.01.2015 11:1520.01.2015 11:15Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401772357Подведение итогов не позднее Ремонт силовой и осветительной разводки в цехе №570, корпус №28, площадка №2 (согласно дефектной ведомости)Тула
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт силовой и осветительной разводки в цехе №570, корпус №28, площадка №2 (согласно дефектной ведомости)
Начальная цена
5 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с дефектной ведомостью и проектом договора.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место выполнения работ: г. Тула, ул. Арсенальная д.2, производственная площадка №2, корпус №28.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО СТРЕЛА
Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА
Адрес местонахождения
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
Отсутствуют
45.31
Документация лота
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