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Номер извещения
ГП412077
Уникальный номер закупки
6-05/79-ЗД/021214-ОЗЦ
Наименование закупки
Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку комплекта GNSS - оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
03.12.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Почтовый адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Контактный телефон
+7 861 234-50-31
Факс
+7 861 234-05-25
Адрес электронной почты
gorobets-TS@scpe.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цоллан Анатолий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплекта GNSS - оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2014 16:00 GMT +317.12.2014 16:0017.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412077Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплекта GNSS - оборудованияКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2014 16:0017.12.2014 16:0017.12.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412077Дата и время вскрытия заявок Поставка комплекта GNSS - оборудованияКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплекта GNSS - оборудования
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЭНЕКС (ОАО)
Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
51.65.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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