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Номер извещения
ГП412070
Уникальный номер закупки
31
Наименование закупки
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ от поставщиков телекоммуникационных услуг на организацию корпоративной телефонной сети с возможностью выхода в ТФОП для нужд ОАО ОМЗ, его дочерних и зависимых Обществ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.12.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Почтовый адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Контактный телефон
+7 812 322-81-88
Факс
--
Адрес электронной почты
Pavel.Myshkin@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Мышкин Павел Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ от поставщиков телекоммуникационных услуг на организацию корпоративной телефонной сети с возможностью выхода в ТФОП для нужд ОАО ОМЗ, его дочерних и зависимых Обществ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.01.2015 14:00 GMT +314.01.2015 14:0014.01.2015 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412070Дата и время окончания срока приема заявок ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ от поставщиков телекоммуникационных услуг на организацию корпоративной телефонной сети с возможностью выхода в ТФОП для нужд ОАО ОМЗ, его дочерних и зависимых Обществ Москва
Дата и время вскрытия заявок
14.01.2015 14:0014.01.2015 14:0014.01.2015 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412070Дата и время вскрытия заявок ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ от поставщиков телекоммуникационных услуг на организацию корпоративной телефонной сети с возможностью выхода в ТФОП для нужд ОАО ОМЗ, его дочерних и зависимых Обществ Москва
Подведение итогов не позднее
28.02.2015 10:0028.02.2015 10:0028.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412070Подведение итогов не позднее ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ от поставщиков телекоммуникационных услуг на организацию корпоративной телефонной сети с возможностью выхода в ТФОП для нужд ОАО ОМЗ, его дочерних и зависимых Обществ Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.02.201528.02.2015 10:0028.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412070Подведение итогов не позднее ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ от поставщиков телекоммуникационных услуг на организацию корпоративной телефонной сети с возможностью выхода в ТФОП для нужд ОАО ОМЗ, его дочерних и зависимых Обществ Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ от поставщиков телекоммуникационных услуг на организацию корпоративной телефонной сети с возможностью выхода в ТФОП для нужд ОАО ОМЗ, его дочерних и зависимых Обществ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с тендерной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствие с тендерной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII
Отсутствуют
64.20.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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