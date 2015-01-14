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    Главная / Торги / ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ от поставщиков телекоммуникационных услуг на организацию корпоративной телефонной сети с возможностью выхода в ТФОП для нужд ОАО ОМЗ, его дочерних и зависимых Обществ

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ от поставщиков телекоммуникационных услуг на организацию корпоративной телефонной сети с возможностью выхода в ТФОП для нужд ОАО ОМЗ, его дочерних и зависимых Обществ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2015 14:0014.01.2015 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412070Дата и время окончания срока приема заявок ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ от поставщиков телекоммуникационных услуг на организацию корпоративной телефонной сети с возможностью выхода в ТФОП для нужд ОАО ОМЗ, его дочерних и зависимых Обществ МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412070

    Уникальный номер закупки

    31

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ от поставщиков телекоммуникационных услуг на организацию корпоративной телефонной сети с возможностью выхода в ТФОП для нужд ОАО ОМЗ, его дочерних и зависимых Обществ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тендерная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Юридический адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Почтовый адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Контактный телефон

    +7 812 322-81-88

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Pavel.Myshkin@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Мышкин Павел Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги фиксированной телефонной связи

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ от поставщиков телекоммуникационных услуг на организацию корпоративной телефонной сети с возможностью выхода в ТФОП для нужд ОАО ОМЗ, его дочерних и зависимых Обществ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2015 14:00 GMT +314.01.2015 14:0014.01.2015 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412070Дата и время окончания срока приема заявок ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ от поставщиков телекоммуникационных услуг на организацию корпоративной телефонной сети с возможностью выхода в ТФОП для нужд ОАО ОМЗ, его дочерних и зависимых Обществ Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2015 14:0014.01.2015 14:0014.01.2015 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412070Дата и время вскрытия заявок ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ от поставщиков телекоммуникационных услуг на организацию корпоративной телефонной сети с возможностью выхода в ТФОП для нужд ОАО ОМЗ, его дочерних и зависимых Обществ Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2015 10:0028.02.2015 10:0028.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412070Подведение итогов не позднее ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ от поставщиков телекоммуникационных услуг на организацию корпоративной телефонной сети с возможностью выхода в ТФОП для нужд ОАО ОМЗ, его дочерних и зависимых Обществ Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.201528.02.2015 10:0028.02.2015 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412070Подведение итогов не позднее ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ от поставщиков телекоммуникационных услуг на организацию корпоративной телефонной сети с возможностью выхода в ТФОП для нужд ОАО ОМЗ, его дочерних и зависимых Обществ Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ от поставщиков телекоммуникационных услуг на организацию корпоративной телефонной сети с возможностью выхода в ТФОП для нужд ОАО ОМЗ, его дочерних и зависимых Обществ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с тендерной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствие с тендерной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствие с тендерной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ОМЗ
    Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ

    Адрес местонахождения

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    64.20.11

    Деятельность в области фиксированной телефонной связи

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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