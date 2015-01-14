ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ от поставщиков телекоммуникационных услуг на организацию корпоративной телефонной сети с возможностью выхода в ТФОП для нужд ОАО ОМЗ, его дочерних и зависимых Обществ

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП412070 Уникальный номер закупки 31 Номер закупки Наименование закупки ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ от поставщиков телекоммуникационных услуг на организацию корпоративной телефонной сети с возможностью выхода в ТФОП для нужд ОАО ОМЗ, его дочерних и зависимых Обществ Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Тендерная документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)

Все закупки и тендеры ПАО ОМЗ Юридический адрес 115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII Почтовый адрес 115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20, стр. 1, этаж 4, пом. XII Контактный телефон +7 812 322-81-88 Факс -- Адрес электронной почты Pavel.Myshkin@omzglobal.com Ф.И.О. контактного лица Мышкин Павел Андреевич Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Закупки и тендеры Услуги фиксированной телефонной связи Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru