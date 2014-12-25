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    Главная / Торги / Ремонт защитного ограждения окон корпуса 1, 1 этаж, площадка 1, ОАО "НПО "Стрела".

    Ремонт защитного ограждения окон корпуса 1, 1 этаж, площадка 1, ОАО "НПО "Стрела".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2014 10:0025.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401768194Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт защитного ограждения окон корпуса 1, 1 этаж, площадка 1, ОАО "НПО "Стрела". ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401768194

    Уникальный номер закупки

    23-297-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт защитного ограждения окон корпуса 1, 1 этаж, площадка 1, ОАО "НПО "Стрела".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2014 15:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Техническое задание

    Проект договора

    Дефектная ведомость

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupkistrela@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцев Николай Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская Область

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт защитного ограждения окон корпуса 1, 1 этаж, площадка 1, ОАО "НПО "Стрела".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2014 10:00 GMT +325.12.2014 10:0025.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401768194Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт защитного ограждения окон корпуса 1, 1 этаж, площадка 1, ОАО "НПО "Стрела". Тула

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    13.01.2015 23:5913.01.2015 23:5913.01.2015 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401768194Дата окончания срока рассмотрения заявок Ремонт защитного ограждения окон корпуса 1, 1 этаж, площадка 1, ОАО "НПО "Стрела". Тула

    Дата и время проведения

    14.01.2015 10:0014.01.2015 10:0014.01.2015 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401768194Дата и время проведения Ремонт защитного ограждения окон корпуса 1, 1 этаж, площадка 1, ОАО "НПО "Стрела". Тула

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401768194Подведение итогов не позднее Ремонт защитного ограждения окон корпуса 1, 1 этаж, площадка 1, ОАО "НПО "Стрела". Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401768194Подведение итогов не позднее Ремонт защитного ограждения окон корпуса 1, 1 этаж, площадка 1, ОАО "НПО "Стрела". Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт защитного ограждения окон корпуса 1, 1 этаж, площадка 1, ОАО "НПО "Стрела".

    Начальная цена

    490 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с дефектной ведомостью и техническим заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тула, ул. М.Горького д. 6.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Работы выполняются без аванса.Расчёт производится после подписания актов приёмки выполненных работ (форма КС-2, КС-3).Платежи производятся путём безналичного перечисления денежных средств, платёжными поручениями Заказчика по счёту исполнителя.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.2

    Строительство зданий и сооружений

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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