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    Главная / Торги / Покупка кранов гидравлических

    Покупка кранов гидравлических

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2015 07:0012.01.2015 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401767458Дата и время окончания срока приема заявок Покупка кранов гидравлическихЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401767458

    Уникальный номер закупки

    215/47-2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка кранов гидравлических

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2014 14:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение № 215/47-2014

    Документация к Извещению № 215/47-2014

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Опытное конструкторское бюро Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Юридический адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Почтовый адрес

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Контактный телефон

    +7 343 264-83-32

    Факс

    +7 343 264-13-00

    Адрес электронной почты

    snabjenie@okb-novator.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дербенев Евгений Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка кранов гидравлических

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2015 07:00 GMT +312.01.2015 07:0012.01.2015 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401767458Дата и время окончания срока приема заявок Покупка кранов гидравлическихЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2015 07:00GMT +312.01.2015 07:0012.01.2015 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401767458Дата и время вскрытия заявок Покупка кранов гидравлическихЕкатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.01.201514.01.2015 12:0014.01.2015 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401767458Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка кранов гидравлическихЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    16.01.2015 12:0016.01.2015 12:0016.01.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401767458Подведение итогов не позднее Покупка кранов гидравлическихЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.01.201516.01.2015 12:0016.01.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401767458Подведение итогов не позднее Покупка кранов гидравлическихЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка кранов гидравлических

    Начальная цена

    730,00

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наименование, характеристики и количество продукции: кран гидравлический разборный N3720, грузоподъемностью 2000 кг, в количестве 1 штука и кран гидравлический фирмы Werther (OMA) модели W140SE (570), грузоподъемностью 500 кг, в количестве 1 штука. Описание и характеристики в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 215/47-2014 о проведении конкурса на право заключения договора) и Проектом договора (Часть VI Документации к Извещению № 215/47-2014 о проведении конкурса на право заключения договора)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка осуществляется на условиях самовывоза Покупателем со склада Поставщика в городе ЕкатеринбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок и условия оплаты товара: оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика предоплаты 100% в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания договора поставки. Оплата производится в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Продавца» по курсу ЦБ РФ на день оплаты, в расчет берутся четыре знака после запятой. Срок поставки (выборки) товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления 100% предоплаты на расчетный счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ Новатор
    Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор

    Адрес местонахождения

    620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.7

    Прочая оптовая торговля

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "кран гидравлический разборный N3720, грузоподъемностью 2000 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "кран гидравлический фирмы Werther (OMA) модели W140SE (570), грузоподъемностью 500 кг"

    Кол-во: 1

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