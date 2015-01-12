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Номер извещения
31401767458
Уникальный номер закупки
215/47-2014
Наименование закупки
Покупка кранов гидравлических
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
03.12.2014 14:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Почтовый адрес
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Контактный телефон
+7 343 264-83-32
Факс
+7 343 264-13-00
Адрес электронной почты
snabjenie@okb-novator.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дербенев Евгений Иванович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Покупка кранов гидравлических
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2015 07:00 GMT +312.01.2015 07:0012.01.2015 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401767458Дата и время окончания срока приема заявок Покупка кранов гидравлическихЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2015 07:00GMT +312.01.2015 07:0012.01.2015 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401767458Дата и время вскрытия заявок Покупка кранов гидравлическихЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
14.01.201514.01.2015 12:0014.01.2015 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401767458Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка кранов гидравлическихЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
16.01.2015 12:0016.01.2015 12:0016.01.2015 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401767458Подведение итогов не позднее Покупка кранов гидравлическихЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка кранов гидравлических
Начальная цена
730,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наименование, характеристики и количество продукции: кран гидравлический разборный N3720, грузоподъемностью 2000 кг, в количестве 1 штука и кран гидравлический фирмы Werther (OMA) модели W140SE (570), грузоподъемностью 500 кг, в количестве 1 штука. Описание и характеристики в соответствии с Техническим заданием (Часть IV Документации к Извещению № 215/47-2014 о проведении конкурса на право заключения договора) и Проектом договора (Часть VI Документации к Извещению № 215/47-2014 о проведении конкурса на право заключения договора)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется на условиях самовывоза Покупателем со склада Поставщика в городе ЕкатеринбургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ Новатор
Все закупки и тендеры АО ОКБ Новатор
Адрес местонахождения
620017, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18
Отсутствуют
51.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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