Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия оплаты товара: оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика предоплаты 100% в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания договора поставки. Оплата производится в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Продавца» по курсу ЦБ РФ на день оплаты, в расчет берутся четыре знака после запятой. Срок поставки (выборки) товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления 100% предоплаты на расчетный счет Поставщика.