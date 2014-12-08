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Номер извещения
ГП412066
Уникальный номер закупки
120
Наименование закупки
Транспортно-экспедиционные услуг по маршруту РОССИЯ, Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. -Украина, ст. Грековатая, Приднепровской ж. д. (Условия поставки: DDU ст. Грековатая)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
02.12.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-15-09
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
G.Yaroslavtseva@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ярославцева Гузелия Хикматовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
РОССИЯ, Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. код 780302 -Украина, ст. Грековатая, Приднепровской ж. д.код 457407 (Условия поставки: DDU ст. Грековатая)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2014 08:00 GMT +308.12.2014 08:0008.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412066Дата и время окончания срока приема заявок РОССИЯ, Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. код 780302 -Украина, ст. Грековатая, Приднепровской ж. д.код 457407 (Условия поставки: DDU ст. Грековатая)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
08.12.2014 08:0008.12.2014 08:0008.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412066Дата и время вскрытия заявок РОССИЯ, Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. код 780302 -Украина, ст. Грековатая, Приднепровской ж. д.код 457407 (Условия поставки: DDU ст. Грековатая)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.12.201412.12.2014 21:0012.12.2014 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412066Подведение итогов не позднее РОССИЯ, Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. код 780302 -Украина, ст. Грековатая, Приднепровской ж. д.код 457407 (Условия поставки: DDU ст. Грековатая)Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
РОССИЯ, Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. код 780302 -Украина, ст. Грековатая, Приднепровской ж. д.код 457407 (Условия поставки: DDU ст. Грековатая)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Тележки обжиговые - 12 шт. вес брутто 91383 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Украина, ст. Грековатая, Приднепровской ж. д.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
63.40
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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