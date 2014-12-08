Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Транспортно-экспедиционные услуг по маршруту РОССИЯ, Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. -Украина, ст. Грековатая, Приднепровской ж. д. (Условия поставки: DDU ст. Грековатая)

    Транспортно-экспедиционные услуг по маршруту РОССИЯ, Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. -Украина, ст. Грековатая, Приднепровской ж. д. (Условия поставки: DDU ст. Грековатая)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.12.2014 08:0008.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412066Дата и время окончания срока приема заявок РОССИЯ, Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. код 780302 -Украина, ст. Грековатая, Приднепровской ж. д.код 457407 (Условия поставки: DDU ст. Грековатая)ЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412066

    Уникальный номер закупки

    120

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Транспортно-экспедиционные услуг по маршруту РОССИЯ, Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. -Украина, ст. Грековатая, Приднепровской ж. д. (Условия поставки: DDU ст. Грековатая)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.12.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-15-09

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    G.Yaroslavtseva@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярославцева Гузелия Хикматовна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги транспортные вспомогательные прочие

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    РОССИЯ, Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. код 780302 -Украина, ст. Грековатая, Приднепровской ж. д.код 457407 (Условия поставки: DDU ст. Грековатая)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.12.2014 08:00 GMT +308.12.2014 08:0008.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412066Дата и время окончания срока приема заявок РОССИЯ, Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. код 780302 -Украина, ст. Грековатая, Приднепровской ж. д.код 457407 (Условия поставки: DDU ст. Грековатая)Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    08.12.2014 08:0008.12.2014 08:0008.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412066Дата и время вскрытия заявок РОССИЯ, Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. код 780302 -Украина, ст. Грековатая, Приднепровской ж. д.код 457407 (Условия поставки: DDU ст. Грековатая)Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.12.201412.12.2014 21:0012.12.2014 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412066Подведение итогов не позднее РОССИЯ, Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. код 780302 -Украина, ст. Грековатая, Приднепровской ж. д.код 457407 (Условия поставки: DDU ст. Грековатая)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    РОССИЯ, Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. код 780302 -Украина, ст. Грековатая, Приднепровской ж. д.код 457407 (Условия поставки: DDU ст. Грековатая)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Тележки обжиговые - 12 шт. вес брутто 91383 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Украина, ст. Грековатая, Приднепровской ж. д.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится в течение 30 дней с даты подписания акта выполненных работ/услуг.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    63.40

    Организация перевозок грузов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014200
    Закупка трубы ПЭ
    Закупка трубы ПЭ
    593423
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014199
    Закупка трубы ПЭ
    Закупка трубы ПЭ
    593423
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН
    Запрос предложений в электронной форме № 32211055280
    Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию кассовых аппаратов
    Выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию кассовых аппаратов
    589656
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    360 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Курганская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ТУЛАГОРГАЗ
    Маркетинговые исследования № 32211079813
    Поставка товаров по номенклатурной группе: Оборудование для врезки и ремонта газопроводов под давлением
    Поставка товаров по номенклатурной группе: Оборудование для врезки и ремонта газопроводов под...
    593382
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 369 780
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
    АРКТИК СПГ 2
    Запрос предложений № ГП237068
    Оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров автобусами на территории п. Сабетта в 2022-2024 гг.
    Оказание транспортных услуг по перевозке пассажиров автобусами на территории п. Сабетта в...
    593245
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014198
    Поставка МТР: портландцемент тампонажный ПЦТ I-50 ГОСТ 1581-96 в рамках объекта строительства: СТНГ-2029.3-НС-ОМ (МГ «Этап 5.1. УКПГ-2 (Ковыктинское ГКМ)»
    Поставка МТР: портландцемент тампонажный ПЦТ I-50 ГОСТ 1581-96 в рамках объекта строительства:...
    593417
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 14:20(GMT+03:00)
    3 231 007
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП225343
    Поставка шкафа системы температурного мониторинга и выполнение СМР для объекта: «Строительство ПС 220 кВ «Купчинская» с заходами КЛ 220 кВ (установка силовых трансформаторов мощностью 2х40 МВА ориентировочная протяженность 0,5 км)»
    Поставка шкафа системы температурного мониторинга и выполнение СМР для объекта: «Строительство...
    590761
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013716
    Закупка трубной продукции
    Закупка трубной продукции
    591239
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить