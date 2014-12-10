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Номер извещения
ГП412064
Уникальный номер закупки
11/ЗС
Наименование закупки
Замена рельсового пути манипулятора Q-10тн пресса ПА1343 в осях 17-20 рядах Г-Л и ремонт пола в осях 12-20 рядах В-Л кузнечно-прессового цеха УМЗ в 2014г.по адресу: г.Екатеринбург пер.Хибиногорский-33 литер 19А
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.12.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Почтовый адрес
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Контактный телефон
912-24-02080
Факс
+7 343 221-88-82
Адрес электронной почты
ozornin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Озорнин Юрий Викторович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Замена рельсового пути манипулятора Q-10тн пресса ПА1343 в осях 17-20 рядах Г-Л и ремонт пола в осях 12-20 рядах В-Л кузнечно-прессового цеха УМЗ в 2014г.по адресу: г.Екатеринбург пер.Хибиногорский-33 литер 19А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2014 13:30 GMT +310.12.2014 13:3010.12.2014 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412064Дата и время окончания срока приема заявок Замена рельсового пути манипулятора Q-10тн пресса ПА1343 в осях 17-20 рядах Г-Л и ремонт пола в осях 12-20 рядах В-Л кузнечно-прессового цеха УМЗ в 2014г.по адресу: г.Екатеринбург пер.Хибиногорский-33 литер 19АЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
10.12.2014 13:3010.12.2014 13:3010.12.2014 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412064Дата и время вскрытия заявок Замена рельсового пути манипулятора Q-10тн пресса ПА1343 в осях 17-20 рядах Г-Л и ремонт пола в осях 12-20 рядах В-Л кузнечно-прессового цеха УМЗ в 2014г.по адресу: г.Екатеринбург пер.Хибиногорский-33 литер 19АЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
10.12.2014 14:0010.12.2014 14:0010.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412064Подведение итогов не позднее Замена рельсового пути манипулятора Q-10тн пресса ПА1343 в осях 17-20 рядах Г-Л и ремонт пола в осях 12-20 рядах В-Л кузнечно-прессового цеха УМЗ в 2014г.по адресу: г.Екатеринбург пер.Хибиногорский-33 литер 19АЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.12.201410.12.2014 14:0010.12.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412064Подведение итогов не позднее Замена рельсового пути манипулятора Q-10тн пресса ПА1343 в осях 17-20 рядах Г-Л и ремонт пола в осях 12-20 рядах В-Л кузнечно-прессового цеха УМЗ в 2014г.по адресу: г.Екатеринбург пер.Хибиногорский-33 литер 19АЕкатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена рельсового пути манипулятора Q-10тн пресса ПА1343 в осях 17-20 рядах Г-Л и ремонт пола в осях 12-20 рядах В-Л кузнечно-прессового цеха УМЗ в 2014г.по адресу: г.Екатеринбург пер.Хибиногорский-33 литер 19А
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с ТЗ №11/ЗС
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33
Отсутствуют
F
Документация лота
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