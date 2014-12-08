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Номер извещения
ГП412062
Уникальный номер закупки
118
Наименование закупки
Транспортно-экспедиционные услуги по маршруту Екатеринбург-через российский морской порт для переотправки в Индию.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
02.12.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-15-09
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
G.Yaroslavtseva@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ярославцева Гузелия Хикматовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. код 780302 через российский морской порт для переотправки в Индию. STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD ROURKELA STEEL PLANT ROURKELA – 769 001 ORISSA INDIA FOB Санкт-Петербург,
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.12.2014 08:00 GMT +308.12.2014 08:0008.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412062Дата и время окончания срока приема заявок Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. код 780302 через российский морской порт для переотправки в Индию. STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD ROURKELA STEEL PLANT ROURKELA – 769 001 ORISSA INDIA FOB Санкт-Петербург,Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
08.12.2014 08:0008.12.2014 08:0008.12.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП412062Дата и время вскрытия заявок Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. код 780302 через российский морской порт для переотправки в Индию. STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD ROURKELA STEEL PLANT ROURKELA – 769 001 ORISSA INDIA FOB Санкт-Петербург,Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.12.201412.12.2014 21:0012.12.2014 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412062Подведение итогов не позднее Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. код 780302 через российский морской порт для переотправки в Индию. STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD ROURKELA STEEL PLANT ROURKELA – 769 001 ORISSA INDIA FOB Санкт-Петербург,Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ст. Екатеринбург - Товарный, Свердловской ж. д. код 780302 через российский морской порт для переотправки в Индию. STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD ROURKELA STEEL PLANT ROURKELA – 769 001 ORISSA INDIA FOB Санкт-Петербург,
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Валок -4 шт. черт.28100.00.654-2 Вес груза (брутто/нетто) 88920/86400 кг (Вес одного валка 22230/21600 кг, габариты 531х180х119 см )
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
FOB Санкт-ПетербургРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
63.40
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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