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    Главная / Торги / Закупка клапана для нужд ОАО "ОХК "УРАЛХИМ".

    Закупка клапана для нужд ОАО "ОХК "УРАЛХИМ".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2014 14:0017.12.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП412061Дата и время окончания срока приема заявок Закупка клапана для нужд ОАО "ОХК "УРАЛХИМ". МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП412061

    Уникальный номер закупки

    3

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка клапана для нужд ОАО "ОХК "УРАЛХИМ".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»
    Все закупки и тендеры «ОХК «УРАЛХИМ»

    Юридический адрес

    123317, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, 6, стр. 2

    Почтовый адрес

    123317, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, 6, стр. 2

    Контактный телефон

    +7 495 721-89-89

    Факс

    +7 495 721-85-85

    Адрес электронной почты

    info@uralchem.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Отдел комплектации -

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха

    Ключевые слова:

    клапан

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка клапана для нужд ОАО "ОХК "УРАЛХИМ".

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.201427.12.2014 16:0027.12.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП412061Подведение итогов не позднее Закупка клапана для нужд ОАО "ОХК "УРАЛХИМ". Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка клапана для нужд ОАО "ОХК "УРАЛХИМ".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В процедуре указана минимальная годовая потребность по статистике потребления за 3 года. Указанное количество товара не является окончательным объемом поставки. Окончательное количество (объем) поставки будет согласовано Сторонами дополнительно.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Заводская площадка заказчика.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Цена на продукцию фиксируется и будет действительна до «30» июня 2015 г. 2. Оплата товара осуществляется: путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты поставки Товара. 3. Количество, ассортимент, условия и сроки поставки продукции, согласовываются Сторонами в спецификациях. 4. Цены на Товар указаны без учета расходов по транспортировке Товара. Расходы по транспортировке Товара до станции назначения, при поставке Товара ж/д транспортом, и до склада Грузополучателя, при поставке Товара автомобильным транспортом Поставщика, оплачиваются Поставщиком, с обязанностью Покупателя оплатить данные расходы Поставщику в течение 30 (тридцати) дней после выставления Поставщиком счетов-фактур, с приложением к ним товарно-транспортных документов, подтверждающих размер и фактическую оплату расходов, указанных в настоящем пункте.
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «ОХК «УРАЛХИМ»
    Все закупки и тендеры «ОХК «УРАЛХИМ»

    Адрес местонахождения

    123317, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, 6, стр. 2

    Наименование заказчика

    «ОХК «УРАЛХИМ»
    Все закупки и тендеры «ОХК «УРАЛХИМ»

    Адрес местонахождения

    123317, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, 6, стр. 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан 13нж74п с обогревом материал 12Х18Н10Т класс "В" по ГОСТ Р54808-80 Ду200 Ру16 с КОФ исп. 1 по ГОСТ 12815-80 температура среды до +420 град.цел"

    Кол-во: 7

    "Позиция 2"

    "Клапан запорный с обогревом материал 12Х18Н10Т класс "В" по ГОСТ Р54808-2011 Ду250 Ру16 с КОФ исп. 1 по ГОСТ 12815-80 температура среды +145+165 град. 13нж74 п"

    Кол-во: 2

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