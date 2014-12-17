Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1. Цена на продукцию фиксируется и будет действительна до «30» июня 2015 г. 2. Оплата товара осуществляется: путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты поставки Товара. 3. Количество, ассортимент, условия и сроки поставки продукции, согласовываются Сторонами в спецификациях. 4. Цены на Товар указаны без учета расходов по транспортировке Товара. Расходы по транспортировке Товара до станции назначения, при поставке Товара ж/д транспортом, и до склада Грузополучателя, при поставке Товара автомобильным транспортом Поставщика, оплачиваются Поставщиком, с обязанностью Покупателя оплатить данные расходы Поставщику в течение 30 (тридцати) дней после выставления Поставщиком счетов-фактур, с приложением к ним товарно-транспортных документов, подтверждающих размер и фактическую оплату расходов, указанных в настоящем пункте.