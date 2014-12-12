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    Главная / Торги / Поставка стальной трубы для нужд Группы Компаний «РОСВОДОКАНАЛ»

    Поставка стальной трубы для нужд Группы Компаний «РОСВОДОКАНАЛ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401767961Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401767961

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка стальной трубы для нужд Группы Компаний «РОСВОДОКАНАЛ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2014 14:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Заказ на закупку Лот №2

    Заказ на закупку Лот №7

    Заказ на закупку Лот №6

    Заказ на закупку Лот №5

    Заказ на закупку Лот №9

    Заказ на закупку Лот №8

    Заказ на закупку Лот №1

    Заказ на закупку Лот №4

    Заказ на закупку Лот №3

    Заказ на закупку №10

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»
    Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Почтовый адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 514-02-11 доб. 4186

    Факс

    +7 495 514-02-11

    Адрес электронной почты

    a.bazlov@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Базлов Алексей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое

    Закупки и тендеры Батареи и аккумуляторы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ОАО "ОмскВодоканал" в рамках операционной деятельности.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.12.2014 10:00 GMT +312.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401767961Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ОАО "ОмскВодоканал" в рамках операционной деятельности.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.12.2014 10:0012.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401767961Дата и время вскрытия заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ОАО "ОмскВодоканал" в рамках операционной деятельности.Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2015 11:0012.02.2015 11:0012.02.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401767961Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ОАО "ОмскВодоканал" в рамках операционной деятельности.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.02.201512.02.2015 11:0012.02.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401767961Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ОАО "ОмскВодоканал" в рамках операционной деятельности.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ОАО "ОмскВодоканал" в рамках операционной деятельности.

    Начальная цена

    3 616 798,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заказу на закупку

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    644039, г.Омск, ул. Каховская, 3, корпус 2, Центральный склад ОАО "ОмскВодоканал"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,

    644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

    Документация лота

    Заказ на закупку Лот №1

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стальная труба для нужд ОАО "ОмскВодоканал""

    Кол-во: 3902

    Лот 2

    Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках операционной деятельности.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.12.2014 10:00 GMT +312.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401767961Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках операционной деятельности.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.12.2014 10:0012.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401767961Дата и время вскрытия заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках операционной деятельности.Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2015 11:0012.02.2015 11:0012.02.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401767961Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках операционной деятельности.Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    12.02.201512.02.2015 11:0012.02.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401767961Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках операционной деятельности.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках операционной деятельности.

    Начальная цена

    4 278 191,13

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заказу на закупку

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Власихинская,49.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.2

    Производство чугунных и стальных труб

    Документация лота

    Заказ на закупку Лот №2

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стальная труба для нужд ООО БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ""

    Кол-во: 5676

    Лот 3

    Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках инвестиционной деятельности.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.12.2014 10:00 GMT +312.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401767961Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках инвестиционной деятельности.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.12.2014 10:0012.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401767961Дата и время вскрытия заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках инвестиционной деятельности.Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2015 11:0012.02.2015 11:0012.02.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401767961Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках инвестиционной деятельности.Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    12.02.201512.02.2015 11:0012.02.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401767961Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках инвестиционной деятельности.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках инвестиционной деятельности.

    Начальная цена

    9 340 328,49

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заказу на закупку Лот №3

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Власихинская,49.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тркбованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.2

    Производство чугунных и стальных труб

    Документация лота

    Заказ на закупку Лот №3

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стальная труба для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ""

    Кол-во: 493

    Лот 4

    Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "РВК-Воронеж" в рамках операционной деятельности.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.12.2014 10:00 GMT +312.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401767961Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "РВК-Воронеж" в рамках операционной деятельности.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.12.2014 10:0012.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401767961Дата и время вскрытия заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "РВК-Воронеж" в рамках операционной деятельности.Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2015 11:0012.02.2015 11:0012.02.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401767961Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "РВК-Воронеж" в рамках операционной деятельности.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.02.201512.02.2015 11:0012.02.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401767961Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "РВК-Воронеж" в рамках операционной деятельности.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "РВК-Воронеж" в рамках операционной деятельности.

    Начальная цена

    1 603 814,23

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заказу на закупку Лот №4

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Антокольского,19. ул. Пеше-Стрелецкая, 90.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.2

    Производство чугунных и стальных труб

    Документация лота

    Заказ на закупку Лот №4

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стальная труба для нужд ООО "РВК-Воронеж""

    Кол-во: 2491

    Лот 5

    Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках операционной деятельности.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.12.2014 10:00 GMT +312.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401767961Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках операционной деятельности.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.12.2014 10:0012.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401767961Дата и время вскрытия заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках операционной деятельности.Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2015 11:0012.02.2015 11:0012.02.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401767961Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках операционной деятельности.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.02.201512.02.2015 11:0012.02.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401767961Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках операционной деятельности.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках операционной деятельности.

    Начальная цена

    2 021 567,77

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заказу на закупку Лот №5

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - 625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.2

    Производство чугунных и стальных труб

    Документация лота

    Заказ на закупку Лот №5

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стальная труба для нужд ООО "Тюмень Водоканал""

    Кол-во: 9310

    Лот 6

    Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.12.2014 10:00 GMT +312.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401767961Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.12.2014 10:0012.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401767961Дата и время вскрытия заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2015 11:0012.02.2015 11:0012.02.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401767961Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.02.201512.02.2015 11:0012.02.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401767961Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.

    Начальная цена

    87 660,82

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заказу на закупку Лот №6

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - 625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.2

    Производство чугунных и стальных труб

    Документация лота

    Заказ на закупку Лот №6

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стальная труба для нужд ООО "Тюмень Водоканал""

    Кол-во: 79

    Лот 7

    Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Краснодар Водоканал" в рамках операционной деятельности.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.12.2014 10:00 GMT +312.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401767961Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Краснодар Водоканал" в рамках операционной деятельности.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.12.2014 10:0012.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401767961Дата и время вскрытия заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Краснодар Водоканал" в рамках операционной деятельности.Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2015 11:0012.02.2015 11:0012.02.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401767961Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Краснодар Водоканал" в рамках операционной деятельности.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.02.201512.02.2015 11:0012.02.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401767961Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Краснодар Водоканал" в рамках операционной деятельности.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Краснодар Водоканал" в рамках операционной деятельности.

    Начальная цена

    1 995 127,71

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заказу на закупку Лот №7

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    350062, г. Краснодар, ул. Каляева, 198Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.2

    Производство чугунных и стальных труб

    Документация лота

    Заказ на закупку Лот №7

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стальная труба для нужд ООО "Краснодар Водоканал""

    Кол-во: 607

    Лот 8

    Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках операционной деятельности.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.12.2014 10:00 GMT +312.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401767961Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках операционной деятельности.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.12.2014 10:0012.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401767961Дата и время вскрытия заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках операционной деятельности.Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2015 11:0012.02.2015 11:0012.02.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401767961Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках операционной деятельности.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.02.201512.02.2015 11:0012.02.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401767961Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках операционной деятельности.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках операционной деятельности.

    Начальная цена

    1 258 745,89

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заказу на закупку Лот №8

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    460001, г. Оренбург ул. Потехина, 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.2

    Производство чугунных и стальных труб

    Документация лота

    Заказ на закупку Лот №8

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стальная труба для нужд ООО "Оренбург Водоканал""

    Кол-во: 3653

    Лот 9

    Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.12.2014 10:00 GMT +312.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401767961Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.12.2014 10:0012.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401767961Дата и время вскрытия заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2015 11:0012.02.2015 11:0012.02.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401767961Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.02.201512.02.2015 11:0012.02.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401767961Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.

    Начальная цена

    15 127 558,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заказу на закупку Лот №9

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    460001, г. Оренбург ул. Потехина, 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.2

    Производство чугунных и стальных труб

    Документация лота

    Заказ на закупку Лот №9

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стальная труба для нужд ООО "Оренбург Водоканал""

    Кол-во: 2040

    Лот 10

    Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Тверь Водоканал" в рамках операционной деятельности.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.12.2014 10:00 GMT +312.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401767961Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Тверь Водоканал" в рамках операционной деятельности.Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    12.12.2014 10:0012.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401767961Дата и время вскрытия заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Тверь Водоканал" в рамках операционной деятельности.Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2015 11:0012.02.2015 11:0012.02.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401767961Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Тверь Водоканал" в рамках операционной деятельности.Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    12.02.201512.02.2015 11:0012.02.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401767961Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Тверь Водоканал" в рамках операционной деятельности.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Тверь Водоканал" в рамках операционной деятельности.

    Начальная цена

    4 248 014,14

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заказу на закупку Лот №10

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    170008, г. Тверь, ул. Ротмистрова,28Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно требованиям закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27.2

    Производство чугунных и стальных труб

    Документация лота

    Заказ на закупку №10

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стальная туба для нужд ООО "Тверь Водоканал""

    Кол-во: 3746

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    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТУЛА
    Маркетинговые исследования № 32211080104
    Поставка электронно-вычислительного оборудования и оргтехники
    Поставка электронно-вычислительного оборудования и оргтехники
    593434
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 422 379
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
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