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Номер извещения
31401767961
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка стальной трубы для нужд Группы Компаний «РОСВОДОКАНАЛ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.12.2014 14:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Почтовый адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Контактный телефон
+7 495 514-02-11 доб. 4186
Факс
+7 495 514-02-11
Адрес электронной почты
a.bazlov@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Базлов Алексей Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ОАО "ОмскВодоканал" в рамках операционной деятельности.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.12.2014 10:00 GMT +312.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401767961Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ОАО "ОмскВодоканал" в рамках операционной деятельности.Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.12.2014 10:0012.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401767961Дата и время вскрытия заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ОАО "ОмскВодоканал" в рамках операционной деятельности.Москва
Подведение итогов не позднее
12.02.2015 11:0012.02.2015 11:0012.02.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401767961Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ОАО "ОмскВодоканал" в рамках операционной деятельности.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ОАО "ОмскВодоканал" в рамках операционной деятельности.
Начальная цена
3 616 798,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заказу на закупку
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
644039, г.Омск, ул. Каховская, 3, корпус 2, Центральный склад ОАО "ОмскВодоканал"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Отсутствуют
27
Документация лота
Кол-во: 3902
Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках операционной деятельности.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.12.2014 10:00 GMT +312.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401767961Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках операционной деятельности.Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.12.2014 10:0012.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401767961Дата и время вскрытия заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках операционной деятельности.Москва
Подведение итогов не позднее
12.02.2015 11:0012.02.2015 11:0012.02.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401767961Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках операционной деятельности.Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках операционной деятельности.
Начальная цена
4 278 191,13
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заказу на закупку
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Власихинская,49.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
Отсутствуют
27.2
Документация лота
Кол-во: 5676
Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках инвестиционной деятельности.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.12.2014 10:00 GMT +312.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401767961Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках инвестиционной деятельности.Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.12.2014 10:0012.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401767961Дата и время вскрытия заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках инвестиционной деятельности.Москва
Подведение итогов не позднее
12.02.2015 11:0012.02.2015 11:0012.02.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401767961Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках инвестиционной деятельности.Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ" в рамках инвестиционной деятельности.
Начальная цена
9 340 328,49
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заказу на закупку Лот №3
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
656037, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Власихинская,49.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
Отсутствуют
27.2
Документация лота
Кол-во: 493
Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "РВК-Воронеж" в рамках операционной деятельности.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.12.2014 10:00 GMT +312.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401767961Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "РВК-Воронеж" в рамках операционной деятельности.Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.12.2014 10:0012.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401767961Дата и время вскрытия заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "РВК-Воронеж" в рамках операционной деятельности.Москва
Подведение итогов не позднее
12.02.2015 11:0012.02.2015 11:0012.02.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401767961Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "РВК-Воронеж" в рамках операционной деятельности.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "РВК-Воронеж" в рамках операционной деятельности.
Начальная цена
1 603 814,23
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заказу на закупку Лот №4
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воронеж, ул. Антокольского,19. ул. Пеше-Стрелецкая, 90.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Отсутствуют
27.2
Документация лота
Кол-во: 2491
Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках операционной деятельности.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.12.2014 10:00 GMT +312.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401767961Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках операционной деятельности.Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.12.2014 10:0012.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401767961Дата и время вскрытия заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках операционной деятельности.Москва
Подведение итогов не позднее
12.02.2015 11:0012.02.2015 11:0012.02.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401767961Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках операционной деятельности.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках операционной деятельности.
Начальная цена
2 021 567,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заказу на закупку Лот №5
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- 625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
27.2
Документация лота
Кол-во: 9310
Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.12.2014 10:00 GMT +312.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401767961Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.12.2014 10:0012.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401767961Дата и время вскрытия заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.Москва
Подведение итогов не позднее
12.02.2015 11:0012.02.2015 11:0012.02.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401767961Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Тюмень Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.
Начальная цена
87 660,82
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заказу на закупку Лот №6
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- 625007, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 31.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
27.2
Документация лота
Кол-во: 79
Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Краснодар Водоканал" в рамках операционной деятельности.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.12.2014 10:00 GMT +312.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401767961Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Краснодар Водоканал" в рамках операционной деятельности.Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.12.2014 10:0012.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401767961Дата и время вскрытия заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Краснодар Водоканал" в рамках операционной деятельности.Москва
Подведение итогов не позднее
12.02.2015 11:0012.02.2015 11:0012.02.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401767961Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Краснодар Водоканал" в рамках операционной деятельности.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Краснодар Водоканал" в рамках операционной деятельности.
Начальная цена
1 995 127,71
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заказу на закупку Лот №7
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
350062, г. Краснодар, ул. Каляева, 198Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Отсутствуют
27.2
Документация лота
Кол-во: 607
Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках операционной деятельности.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.12.2014 10:00 GMT +312.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401767961Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках операционной деятельности.Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.12.2014 10:0012.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401767961Дата и время вскрытия заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках операционной деятельности.Москва
Подведение итогов не позднее
12.02.2015 11:0012.02.2015 11:0012.02.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401767961Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках операционной деятельности.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках операционной деятельности.
Начальная цена
1 258 745,89
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заказу на закупку Лот №8
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
460001, г. Оренбург ул. Потехина, 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Отсутствуют
27.2
Документация лота
Кол-во: 3653
Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.12.2014 10:00 GMT +312.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401767961Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.12.2014 10:0012.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401767961Дата и время вскрытия заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.Москва
Подведение итогов не позднее
12.02.2015 11:0012.02.2015 11:0012.02.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401767961Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Оренбург Водоканал" в рамках инвестиционной деятельности.
Начальная цена
15 127 558,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заказу на закупку Лот №9
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
460001, г. Оренбург ул. Потехина, 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Отсутствуют
27.2
Документация лота
Кол-во: 2040
Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Тверь Водоканал" в рамках операционной деятельности.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.12.2014 10:00 GMT +312.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401767961Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Тверь Водоканал" в рамках операционной деятельности.Москва
Дата и время вскрытия заявок
12.12.2014 10:0012.12.2014 10:0012.12.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401767961Дата и время вскрытия заявок Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Тверь Водоканал" в рамках операционной деятельности.Москва
Подведение итогов не позднее
12.02.2015 11:0012.02.2015 11:0012.02.2015 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401767961Подведение итогов не позднее Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Тверь Водоканал" в рамках операционной деятельности.Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стальной трубы в 2015 году для нужд ООО "Тверь Водоканал" в рамках операционной деятельности.
Начальная цена
4 248 014,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заказу на закупку Лот №10
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
170008, г. Тверь, ул. Ротмистрова,28Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Тверь Водоканал
Все закупки и тендеры Тверь Водоканал
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Отсутствуют
27.2
Документация лота
Кол-во: 3746
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