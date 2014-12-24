Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств в Российских рублях на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, двумя этапами: - 30% от цены Договора, в порядке предварительного (авансового) платежа в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Договора при условии получения счета от Поставщика. Счет должен быть выставлен Поставщиком в течение 2 (двух) календарных дней с даты подписания Договора. - Оставшаяся сумма в размере 70% от цены Договора оплачивается «Заказчиком» в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания сторонами Акта приема-передачи Товара, на основании выставленного Поставщиком счета.