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    Главная / Торги / Аукцион на право заключения договора на поставку средств измерений: приборов контроля и регулирования технологических процессов для нужд ОАО «ГосНИИП»

    Аукцион на право заключения договора на поставку средств измерений: приборов контроля и регулирования технологических процессов для нужд ОАО «ГосНИИП»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2014 12:0024.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401765852Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств измерений: приборов контроля и регулирования технологических процессов для нужд ОАО «ГосНИИП»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401765852

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аукцион на право заключения договора на поставку средств измерений: приборов контроля и регулирования технологических процессов для нужд ОАО «ГосНИИП»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2014 10:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Аукционная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Государственный научно-исследовательский институт приборостроения
    Все закупки и тендеры АО ГосНИИП

    Юридический адрес

    129226, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, 125

    Почтовый адрес

    129226, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, 125

    Контактный телефон

    +7 499 181-02-66

    Факс

    +7 499 181-33-70

    Адрес электронной почты

    zakupki-gosniip@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    МЕДВЕДЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Изделия готовые прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка средств измерений: приборов контроля и регулирования технологических процессов для нужд ОАО «ГосНИИП»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2014 12:00 GMT +324.12.2014 12:0024.12.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401765852Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств измерений: приборов контроля и регулирования технологических процессов для нужд ОАО «ГосНИИП»Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.12.2014 09:0029.12.2014 09:0029.12.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401765852Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка средств измерений: приборов контроля и регулирования технологических процессов для нужд ОАО «ГосНИИП»Москва

    Дата и время проведения

    29.12.2014 09:0029.12.2014 09:0029.12.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401765852Дата и время проведения Поставка средств измерений: приборов контроля и регулирования технологических процессов для нужд ОАО «ГосНИИП»Москва

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401765852Подведение итогов не позднее Поставка средств измерений: приборов контроля и регулирования технологических процессов для нужд ОАО «ГосНИИП»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401765852Подведение итогов не позднее Поставка средств измерений: приборов контроля и регулирования технологических процессов для нужд ОАО «ГосНИИП»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств измерений: приборов контроля и регулирования технологических процессов для нужд ОАО «ГосНИИП»

    Начальная цена

    5 047 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Место поставки: Россия, 129226, г. Москва, Проспект Мира, д. 125. Срок поставки: в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Договора, при условии перечисления Заказчиком авансового платежа на основании выставленного Поставщиком счета.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств в Российских рублях на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, двумя этапами: - 30% от цены Договора, в порядке предварительного (авансового) платежа в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Договора при условии получения счета от Поставщика. Счет должен быть выставлен Поставщиком в течение 2 (двух) календарных дней с даты подписания Договора. - Оставшаяся сумма в размере 70% от цены Договора оплачивается «Заказчиком» в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания сторонами Акта приема-передачи Товара, на основании выставленного Поставщиком счета.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГосНИИП
    Все закупки и тендеры АО ГосНИИП

    Адрес местонахождения

    129226, Российская Федерация, Москва, Проспект Мира, 125

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    33

    ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ, СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ, ЧАСОВ

    Документация лота

    Аукционная документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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