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Номер извещения
31401765772
Уникальный номер закупки
147
Наименование закупки
Поставка токарно-карусельного станка с выполнением монтажно-сборочных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
03.12.2014 10:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-11-08
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузьмин Николай Николаевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка токарно-карусельного станка с выполнением монтажно-сборочных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2015 14:00 GMT +312.01.2015 14:0012.01.2015 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401765772Дата и время окончания срока приема заявок Поставка токарно-карусельного станка с выполнением монтажно-сборочных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.01.2015 08:0020.01.2015 08:0020.01.2015 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401765772Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка токарно-карусельного станка с выполнением монтажно-сборочных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора)Москва
Дата и время проведения
20.01.2015 08:3020.01.2015 08:3020.01.2015 08:30Europe/MoscowДата и время проведения 31401765772Дата и время проведения Поставка токарно-карусельного станка с выполнением монтажно-сборочных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора)Москва
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401765772Подведение итогов не позднее Поставка токарно-карусельного станка с выполнением монтажно-сборочных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401765772Подведение итогов не позднее Поставка токарно-карусельного станка с выполнением монтажно-сборочных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка токарно-карусельного станка с выполнением монтажно-сборочных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора)
Начальная цена
57 023 333,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
2 851 166,65 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка токарно-карусельного станка с выполнением монтажно-сборочных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора); поставка токарно-карусельного станка осуществляется в полной комплектации, предусмотренной техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) с выполнением монтажно-сборочных и пуско-наладочных работ в полном объеме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Отсутствуют
29.40.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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