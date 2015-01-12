Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Поставка токарно-карусельного станка с выполнением монтажно-сборочных и пуско-наладочных работ данного оборудования на территории ОАО «Научно-производственное объединение «Лианозовский электромеханический завод», расположенный по адресу: Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, вл. 110, в соответствии с извещением, документацией об открытом аукционе в электронной форме, Проектом Договора и техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора); поставка токарно-карусельного станка осуществляется в полной комплектации, предусмотренной техническим заданием (Приложение № 1 к Проекту Договора) с выполнением монтажно-сборочных и пуско-наладочных работ в полном объеме