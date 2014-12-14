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    Главная / Торги / На право заключения договора поставки автотранспортного средства

    На право заключения договора поставки автотранспортного средства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2014 11:0014.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401764560Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автотранспортного средстваХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401764560

    Уникальный номер закупки

    208-2014_ЗК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора поставки автотранспортного средства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.12.2014 07:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Котировочная документация 208_2014_ЗК

    Изменения в извещении

    Изменения 208_2014_ЗК

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Юридический адрес

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    Почтовый адрес

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    +7 4212 56-78-50

    Факс

    +7 4212 56-40-14

    Адрес электронной почты

    utvvo.oz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ануфриенко Роман Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский Край

    Закупки и тендеры Услуги по торговле автотранспортными средствами

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автотранспортного средства

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2014 11:00 GMT +314.12.2014 11:0014.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401764560Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автотранспортного средстваХабаровск

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2014 11:0014.12.2014 11:0014.12.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401764560Дата и время вскрытия заявок Поставка автотранспортного средстваХабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.201415.12.2014 16:5915.12.2014 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401764560Подведение итогов не позднее Поставка автотранспортного средстваХабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автотранспортного средства

    Начальная цена

    2 300 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель осуществляет оплату Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента приема Товара и получения Покупателем надлежаще оформленной Поставщиком Счет-Фактуры и товарной накладной (ТОРГ-12).
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.1

    Торговля автотранспортными средствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автотранспортное средство"

    Кол-во: 1

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