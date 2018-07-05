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Номер извещения
ГП830293
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение ремонтных работ кровли корпуса 1 на территории АО КМПО
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
28.06.2018 13:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
Почтовый адрес
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Контактный телефон
+7 843 221-26-33
Факс
+7 843 570-81-04
Адрес электронной почты
pvasilev@oao.kmpo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильев Павел Витальевич
Место рассмотрения предложений
Казань
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Выполнение работ по ремонту кровли корпуса 1, цехов №2, №5, №6, №9, №11, №12, №17, ЦЗЛ, ОГМеХ, ЦИС, Главной бухгалтерии
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2018 13:30 GMT +305.07.2018 13:3005.07.2018 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП830293Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту кровли корпуса 1, цехов №2, №5, №6, №9, №11, №12, №17, ЦЗЛ, ОГМеХ, ЦИС, Главной бухгалтерииКазань
Подведение итогов не позднее
05.07.2018 16:0005.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП830293Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту кровли корпуса 1, цехов №2, №5, №6, №9, №11, №12, №17, ЦЗЛ, ОГМеХ, ЦИС, Главной бухгалтерииКазань
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту кровли корпуса 1, цехов №2, №5, №6, №9, №11, №12, №17, ЦЗЛ, ОГМеХ, ЦИС, Главной бухгалтерии
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Казань, ул. Дементьева, д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
43.91.19.190
43.91
Документация лота
Кол-во: 1