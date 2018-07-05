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    Главная / Торги / Выполнение ремонтных работ кровли корпуса 1 на территории АО КМПО

    Выполнение ремонтных работ кровли корпуса 1 на территории АО КМПО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.07.2018 13:3005.07.2018 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП830293Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту кровли корпуса 1, цехов №2, №5, №6, №9, №11, №12, №17, ЦЗЛ, ОГМеХ, ЦИС, Главной бухгалтерииКазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП830293

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение ремонтных работ кровли корпуса 1 на территории АО КМПО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.06.2018 13:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовая форма договора АО КМПО

    Техническое задание

    Референс лист для обязательного заполнения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЗАНСКОЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО КМПО

    Юридический адрес

    420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,

    Почтовый адрес

    420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1

    Контактный телефон

    +7 843 221-26-33

    Факс

    +7 843 570-81-04

    Адрес электронной почты

    pvasilev@oao.kmpo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильев Павел Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Закупки и тендеры Работы кровельные

    Ключевые слова:

    ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту кровли корпуса 1, цехов №2, №5, №6, №9, №11, №12, №17, ЦЗЛ, ОГМеХ, ЦИС, Главной бухгалтерии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2018 13:30 GMT +305.07.2018 13:3005.07.2018 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП830293Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту кровли корпуса 1, цехов №2, №5, №6, №9, №11, №12, №17, ЦЗЛ, ОГМеХ, ЦИС, Главной бухгалтерииКазань

    Подведение итогов не позднее

    05.07.2018 16:0005.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП830293Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту кровли корпуса 1, цехов №2, №5, №6, №9, №11, №12, №17, ЦЗЛ, ОГМеХ, ЦИС, Главной бухгалтерииКазань

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    05.07.201805.07.2018 16:0005.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП830293Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту кровли корпуса 1, цехов №2, №5, №6, №9, №11, №12, №17, ЦЗЛ, ОГМеХ, ЦИС, Главной бухгалтерииКазань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту кровли корпуса 1, цехов №2, №5, №6, №9, №11, №12, №17, ЦЗЛ, ОГМеХ, ЦИС, Главной бухгалтерии

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Казань, ул. Дементьева, д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение 10 календарных дней со дня приемки выполненных работ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КМПО
    Все закупки и тендеры АО КМПО

    Адрес местонахождения

    420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,

    420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1

    Классификатор ОКПД2

    43.91.19.190

    Работы кровельные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    43.91

    Производство кровельных работ

    Документация лота

    Типовая форма договора АО КМПО

    28.06.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по ремонту кровли корпуса 1, цехов №2, №5, №6, №9, №11, №12, №17, ЦЗЛ, ОГМеХ, ЦИС, Главной бухгалтерии, согласно технического задания №18/1 от 14.06.2018г."

    Кол-во: 1

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